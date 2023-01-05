O ilan Nur Sürer'in başına iş açtı

Usta oyuncu Nur Sürer, Kanal D'nin en çok izlenen dizilerinden Camdaki Kız'dan ayrıldı. Dizide hayat verdiği karakterle ekranlara damga vuran Sürer hakkında yayımlanan ölüm ilanı ise ortalığı karıştırdı.

Ölüm ilanı panik yarattı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ölüm ilanının Nur Sürer'den habersiz hazırlandığı ve usta oyuncunun Feride İpekoğlu adı aşağıda ve küçük puntolarla yazıldığı için birçok kişinin gerçek sandığı ilanı görünce şaşırdığı öğrenildi. Sürer'in yapım ve kanal onay verince ilana müdahale etmediği öğrenildi.

Kanal D'nin karakter için gazetelere verdiği ölüm ilanından kendisinin haberi olmadığı öğrenilen Sürer, gelen telefonlarla şok oldu.