NYT: Erdoğan için elektrik faturaları siyasi bir krize dönüşmüş durumda

ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi, Türkiye'de yaşanan elektrik faturasını gündeme taşıyarak, Türkiye’deki durumun AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan için “siyasi bir krize” dönüştüğünü aktardı.

Gazete, "Artan elektrik faturaları Türkler ve Erdoğan için krizi derinleştiriyor" başlıklı haberde, 'ilk olarak sosyal medyada paylaşılan şikayetlerin kartopu gibi büyüyerek, Tayyip Erdoğan hükümeti için tam teşekküllü bir siyasi krize dönüştüğü' yorumu yaptı.

'Erdoğan ülkeyi krizden çıkarmakta güçlük çekiyor...'

NYT Türkiye büro şefi Carlotta Gall tarafından yapılan haberde, Türkiye'de resmi enflasyonun yüzde 48'in üzerine çıktığına yer verilirken "Erdoğan ülkeyi ekonomik krizden çıkarmakta zorlanıyor ve kendi destekçilerinden bile eleştiriler artıyor. Ayrıca Türk Lirası rekor seviyede değer kaybederken, gıda ve yakıt fiyatları iki kattan fazla arttı. Sıra elektriğe geldi” ifadeleri kullanıldı.

Haberde, Türkiye'nin farklı yerlerinden birçok emekçinin görüşlerine yer verilirken gazete, elektrik fiyatlarındaki artışın ülke çapında değişkenlik göstermekle beraber her bir iş yeri ve evin bir tür artış yaşadığını belirtildi.

İstanbul'da motokuryelik yapan 29 yaşındaki İlyas Şentürk, "Hepimiz son üç ayda borca girdik. Bazen para bulamıyoruz" diye konuştu. Faturasındaki artışın haftalık gıda masraflarına eşit olduğunu belirten Şentürk, "Işıkları kısmayı ve daha küçük ampuller kullanmayı deniyoruz" dedi.

Yine onlardan biri olan ve Adana’da ikamet edip bir aile restoranı işleten İlker Tınız ise ocak ayında kirasının 15 bin liraya çıktığını, elektrik faturasının da 17 bin lira geldiğini gazeteye aktardı.

‘İkazları dinlemedi, fikirlerini kendisine sakladı...’

Elektrik faturalarının katlandığını ve bu durumun Erdoğan için siyasi bir kriz başlığı hâlini aldığını aktaran gazetede muhalif kesimin faturaların iki katına çıkmasının ülkenin yönetilemediğini gösterdiği tespiti yapılarak "Erdoğan’ın siyasi muhalifleri bir süredir ülkenin ekonomik çöküşe sürüklenmekte olduğuna ilişkin ikazlarda bulunuyorlardı. Fakat neredeyse tamamen yalnızca Erdoğan’ın kontrolünde olan bir sistemde, fiilen her konudaki kararları o alıyor ve fikirlerini kendisine saklıyor” ifadelerine yer verildi.