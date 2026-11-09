Nvidia CEO'su Çinli şirket yöneticisiyle ilişkisini kabul etti: Casusluk soruşturması başladı

ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın kurucu ortağı ve CEO'su Jensen Huang, Çin istihbaratıyla bağlantılı olduğu öne sürülen bir şirket yöneticisiyle ilişkisi nedeniyle gündemde.

ABD istihbarat kurumlarının, Singapur merkezli veri merkezi şirketi Megaspeed'in eski yöneticilerinden Alice Huang'ın Çin adına bilgi topladığı sonucuna vardığı öne sürülüyor.

The New York Times'ın haberine göre ABD istihbaratı, Alice Huang'ın Nvidia CEO'suyla yakın ilişki kurduğunu ve bu ilişki üzerinden şirketin faaliyetleri ile Washington yönetiminin Çin'e yönelik teknoloji politikaları hakkında bilgi edinmeye çalışmış olabileceğini değerlendiriyor.

ABD istihbaratının bulgularına ilişkin haberlerde, Alice Huang'ın Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı tarafından görevlendirildiği iddiası da yer aldı. İki isim arasında akrabalık bulunmuyor.

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Nvidia yönetimi soruşturma başlattı

Nvidia yönetim kurulu, 8 Kasım'da yaptığı açıklamada Jensen Huang'ın yabancı bir istihbarat faaliyetinin hedefi olup olmadığını araştırmak üzere bağımsız soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Soruşturmanın bağımsız yöneticilerden oluşan bir komite tarafından, dışarıdan hukuk danışmanlarının desteğiyle yürütüleceği belirtildi. Şirket yönetimi, şu aşamada ABD ulusal güvenliğinin ya da Nvidia'nın ticari sırlarının tehlikeye girdiğine ilişkin bir bulgu bulunmadığını bildirdi.

Huang da şirket çalışanlarına gönderdiği mesajda eşine sadakatsizlik ettiğini kabul etti. Davranışlarının eşini ve çocuklarını incittiğini belirten Huang, özür diledi ve şirket yönetimindeki sorumluluklarını sürdüreceğini açıkladı.

Nvidia, CEO'nun soruşturmaya tam destek verdiğini ve görevine kesintisiz devam edeceğini bildirdi.

Dosyanın merkezinde Çin'e çip sevkiyatı iddiası var

Olayın arka planında ABD'nin Çin'in gelişmiş yapay zeka teknolojilerine erişimini engellemeye yönelik ihracat kısıtlamaları bulunuyor.

Alice Huang'ın yöneticileri arasında yer aldığı Singapur merkezli Megaspeed, Nvidia'nın yapay zeka çiplerini satın alan şirketlerden biri. ABD makamlarının şirketi, ihracatı kısıtlanan gelişmiş çiplerin dolaylı yollarla Çin'e ulaştırılmasına yardımcı olduğu şüphesiyle incelediği bildiriliyor.

The New York Times'ın aktardığı bilgilere göre Megaspeed ve bağlantılı şirketler son iki yılda 4,8 milyar dolardan fazla Nvidia çipi satın aldı. ABD makamları, bu ticari ağ üzerinden Çinli şirketlerin ambargoya tabi teknolojilere erişmiş olabileceğini araştırdı.

İstihbarat iddiasının bu ticari ilişkilerle kesişmesi, dosyanın önemini artırıyor. ABD istihbaratının Alice Huang'ın Nvidia'nın gelecek planları ve şirketin Washington yönetimi nezdindeki girişimleri hakkında bilgi toplamış olabileceğini değerlendirdiği aktarılıyor.

ABD Kongresi de devrede

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi vekiller, iddiaların ardından Jensen Huang'ın Kongre'ye bilgi vermesini istedi. Dış İlişkiler Komitesi, Çin Komitesi ve İstihbarat Komitesi başkanlarının Huang'ı 18 Kasım'da kapalı oturumda bilgilendirme yapmaya çağırdığı bildirildi.

Çin'in Washington Büyükelçiliği ise iddiaları reddederek bunları Çin'i karalamaya yönelik temelsiz suçlamalar olarak nitelendirdi.

Nvidia hakkındaki soruşturma sürerken, dosyanın ABD'nin Çin'e yönelik teknoloji ambargosunun uygulanması, çip ticaretinin denetimi ve iki ülke arasındaki istihbarat rekabeti bakımından yeni tartışmalar doğurması bekleniyor.

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