'Nuriş' lakaplı Nuri Ergin: Bugün yine fırsatım olsa yine öldürürüm

‘Karagümrük Çetesi’ olarak bilinen ve elebaşılığını cezaevinde bulunan "Nuriş" lakaplı Nuri Ergin'in yaptığı suç örgütü davasının görülmesine başlandı. 36 sanığın yargılandığı davada savunma yapan ve hakkında 239 yıla kadar hapis cezası talep edilen Nuri Ergin, çıkar amaçlı suç örgütü lideri olduğunu söyleyerek, kendisinin cezalandırılmasını ancak ailesinin tutuklu üyelerinin serbest bırakılmasını istedi.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada tutuklu sanık Nuri Ergin ile dava kapsamında tutuklu bulunan bir kısım sanık SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Duruşma salonunda ise bir kısım tutuklu sanık ile taraf avukatları da hazır bulundu.

'Ben çıkar amaçlı suç örgütü lideriyim'

Savunmasında çıkar amaçlı suç örgütü lideri olduğunu söyleyen Nuri Ergin, kendisine iftira atıldığını iddia ederek şunları söyledi:

"Ben çıkar amaçlı suç örgütü lideriyim doğru. İddianamede 90'lı yıllarda örgüt kurduğum söyleniyor. Bu mümkün değil. Ben o tarihte beyaz eşya dükkanında çalışıyordum. İddianamede dayımın babamı öldürdüğü varsayılarak benim dayımı öldürdüğüm yazıyor. Ama benim dayım, babamı 10 el ateş ederek öldürdü. Bu davada şikayetçi olanlar dayımın yakınlarıdır. İftira atıyorlar. Ben yaptığım eylemi yaptım diyen bir Nuri Ergin'im. Ne Yaşar Ecim’in vurulması ile ne başka birinin vurulması ile benim bir ilgim yok. Buradaki sanıkların hiçbirinin benimle ve benim grubumla ilgisi yok. Vurulan şahıslar ile de benim en yakın alakam yok. Ben bu adamları tanımam etmem."

'DHKP-C'li ölen birisinin cezasını yatıyorum'

Bir DHKP-C üyesinin ölümüyle ilgili cezaevinde yattığını söyleyen Nuri Ergin, “Bugün yine fırsatım olsa, sizin gibi şerefli insanları katletse yine öldürürüm. Ben 27 senedir hapishanedeyim. DHKP-C’li ölen birisinin cezasını yatıyorum. Bununla da gurur duyuyorum." dedi.

'Cezalandırılmamı talep ediyorum'

Aynı davada yargılanan oğlunun suçsuz olduğunu öne süren Nuri Ergin, konuya dair, "Benim oğlumun, bacımın, yeğenlerimin bu olaylar ile ilgisi yok ama suçlanıyorlar. Ne yapayım? Soyadımı mı değiştireyim? Benim oğlum sabıkasız pırıl pırıl insan. Polisten, bu işlerde çekinen pırıl pırıl bir çocuktur” ifadelerini kullandı.

Duruşmada talebi sorulan sanık Nuri Ergin, “Cezalandırılmamı talep ediyorum. Diğerlerinin tahliyesine ve beraatına karar verilmesini talep ediyorum. Benim oğlumun tek suçu benim oğlum olmasıdır” dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ramazan Elçiboğa, Neslihan Ecim, Şaban Behçet Ecim, Soner Ergin, Vedat Ecim, Yüksel Turan ve Atilla Cankurt’un savunmalarının alınmış olması ve tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önünde bulundurarak tahliyelerine karar verdi. Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

239 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti

Nuri Ergin hakkında; ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘tasarlayarak öldürmeye teşebbüs’, ‘2 kez olası kastla yaralama’, ‘3 kez nitelikli yağmaya teşebbüs’, ‘6 kez ruhsatsız silah bulundurma’, ‘şantaj’, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’, ‘3 kez genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’, ‘2 kez nitelikli kasten yaralama’, ‘2 kez mala zarar verme’, ‘2 kez nitelikli yağma’, ‘tehdit’, ‘2 kez kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma’ ve ‘infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak’ suçlarından toplam 239 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.