Evin Sanat Galerisi tarafından düzenlenen Nuri İyem Resim Ödülü 2021 sonuçları belli oldu.



Yarışmaya 64 farklı şehirden 456 katılımcı 686 resimle katıldı.

24 Haziran 2021 Perşembe günü, saat 11:00’de Evin Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilecek sergide; Prof. Rahmi Aksungur tarafından özel olarak hazırlanan ve Nuri İyem Resim Ödülü’nü temsil eden heykel ile 15.000 TL’lik ödül Cansu Kahraman’a verilecek.

Evin İyem Özel Jüri Ödülü’nü temsil eden Nasip İyem heykeli reprodüksiyonu ve 7.500 TL’lik ödülse Ömer Koçağ’a verilecek.

Bu yıl seçici kurulun kararıyla iki ödülün yanı sıra Jüri Destek Ödülü Ferhat Yüksekbağ’ın resmine verilecek.



Ödül alan resimler ve seçici kurul tarafından sergileme için seçilen resimler olmak üzere toplam 28 resmin yer alacağı sergi 10 Temmuz’a kadar Evin Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.



Eserleri sergilenen sanatçılar: Ahu Aydemir, Ali Duman, Ayşe Gürpınar, Ayşegül Duman, B. Batuhan Daşdemir, Bahar Karaman Güvenç, Baran Kamiloğlu, Beyza Salcı, Buket Efe, Cansu Kahraman, Deniz Bayav, Elif Demir, Ferhat Yüksekbağ, Hamdi Öksüz, Hasan Demir, İbrahim Özsözgün, Mehmed Türkmen, Melek Aker, Meryem Gökmen, Mustafa Yılmaz, Ömer Koçağ, Raife Tokyürek, Sinem Korkut, Soner Civrizoğlu, Taylan Mintaş, Yıldız Dilara Sipahioğlu.



Nuri İyem Resim Ödülü 2021 Seçici Kurulu: Fırat Arapoğlu, Gamze Büyükkuşoğlu, Cansen Ercan, Memet Güreli, Temür Köran, Ümit İyem, Prof. Dr. Erhan Karaesmen, Burcu Pelvanoğlu, Feyyaz Yaman.