Nuray Demir davasında ceza belli oldu

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Taner Bektaş, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, maktul yakınları ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen sanık Taner Bektaş, maktulün başka erkeklerle mesajlaşmaları ve fotoğrafları nedeniyle aralarında tartışma çıktığını öne sürerek, “Bir anlık öfkeyle bu olay meydana geldi. Pişmanım.” dedi.

Mahkeme heyeti sanığı, “çocuğu kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Cezada indirim uygulanmadı.

