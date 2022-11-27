Nur Cemaati'nden Tunç Soyer'e Saidi-Nursili ziyaret: 'İyi ki varsınız'

Nur Cemaati'nin yayın organı Yeni Asya gazetesinin temsilcileri, 28 Ekim ve 06 Kasım 2022 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenen İZKİTAP kitap fuarının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti.

Gazetede yayınlanan söyleşide, "İZKİTAP kitap fuarındaki katkılarından dolayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda İZFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı sayın Tunç Soyer’e teşekkürlerimizi bildirmek üzere makamında ziyaret ettik" ifadeleri kullanıldı.

Söyleşide gazete temsilcilerinin sorularını yanıtlayan Soyer, "Kitap fuarındaki yazarların söyleşileri ile ilgili olarak salon tahsisi vesilesi ile Yeni Asya’yı daha yakından tanıma imkanım oldu. Aslında bizi birbirimizden ayıran sebeplerden çok daha fazla birleştiren sebepler var.. Ülkemizdeki farklılıklar bizim zenginliğimiz" dedi.

Söyleşide sorulan "Belediyeniz bünyesinde bulunan gezici kütüphaneye Risale-i Nur eserlerini de koyulabilir mi?" sorusuna Soyer, "Tabii olabilir" yanıtını verdi.

Soyer, sözlerini, "Ben de gelişinizden çok memnun oldum. İyi ki varsınız. En kısa zamanda sizi ziyarete geleceğim" diye sonlandırdı.

İZKİTAP kitap fuarında Nur Cemaati'nin düzenleyeceği "Saidi Nursi'nin Cumhuriyet anlayışı" etkinliği gelen tepkilerin ardından iptal edilmişti.