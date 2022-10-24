Numan Kurtulmuş’tan asgari ücret açıklaması

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, milyonlarca emekçiyi ilgilendiren asgari ücrete yeni yılda yapılacak olan zamma ilişkin konuştu. Kurtulmuş, “herkesin tatmin olacağı bir miktarın gündeme geleceğini” öne sürdü.

Son zamla 5 bin 500 lira olan ancak enflasyon karşısında hızla eriyen asgari ücrete ilişkin iktidar cephesinden açıklamalar gelmeye devam ediyor. AKP Genel Başkanvekili Kurtulmuş, yeni yılda asgari ücrette yaşanacak olan artışın “herkesi tatmin edeceğini” ifade etti.

‘Önceliğimiz vatandaşı enflasyona ezdirmemek'

Milliyet’ten Abdullah Karakuş’a konuşan Numan Kurtulmuş, ocak ayından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücrete ilişkin şunları söyledi:

“Burada yapılacak şey, fiyat artışlarının karşısında vatandaşımızın alım gücünü arttıracak tedbirlerin ortaya konulmasıdır, klasik bir klişedir, ama onu yapıyoruz. Hükümetin önceliklerinden birisi enflasyonun altında vatandaşımızı ezdirmemektir. Bunun için neredeyse her Bakanlar Kurulundan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız alınan tedbirleri açıklıyor.

‘Herkesin memnun olacağı bir asgari ücret'

Geçtiğimiz sene biliyorsunuz asgari ücret 1 yıl içerisinde iki kez yükseltildi. Şimdi de yılsonu itibariyle bir miktar refah payını da koyarak herkesin tatmin olacağı, iyi oldu diyebileceği bir asgari ücret gündeme gelecektir. İnşallah asgari ücretli, emekli ve memur maaşlarındaki artışlarla da vatandaşlarımız rahat bir nefes alacaktır.”