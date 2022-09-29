Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TV100'de katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Altılı Masa'yı da hedef alan Kurtulmuş, "Özellikle karşı taraftaki muhalefet bloku, ortak aday etrafında demiyorum, ortak bir fikir etrafında toparlanamamış olması nedeniyle defalarca bir araya geliyorlar, toplanıyorlar, konuşuyorlar, dağılıyorlar. Vatandaş oradan bir şey çıkmayacağını anlamaya başladı" dedi.

Kurtulmuş, "Tayyip Erdoğan'a karşı olmak bir şeydir, AK Parti karşıtı olmak bir şeydir ama her şey değildir. 'Karşıyım' Peki sen neye taraftarsın? Terörle mücadelede karşı taraftaki partilerin hepsi aynı noktada mıdır? Eğer iktidara gelirlerse, söz gelimi, ekonomi politikalarında uygulayacakları program nedir? Vatandaş bunları bilmiyor. Mavi Vatan'la ilgili 6 artı 1'lik masadaki genel konsensüs nedir? Diyelim ki verdik size ülkenin yönetimini, nasıl yöneteceksiniz? Bunu söyleyecekleri 10 cümleleri yoktur. Vatandaş da bunları görüyor. Zaten aday belirlemekteki zorluk da buradan çıkıyor" ifadelerini kullandı.

'En temel sorun dolarizasyon'

"Yıl sonuna doğru dolar mı düşecek, alım gücü artacak mı?" sorusunu yanıtlayan Kurtulmuş, doların değer kazanmasının Türkiye ekonomisi bakımından tamamıyla dışsal bir faktör olduğunu iddia ederek dünya ekonomisinin en temel sorunlarından birisinin "dolarizasyon" olduğunu öne sürdü.

"Türkiye'de de olağanüstü yüksek bir dolarizasyon vardır. Bu dolarizasyonu önleyecek, azaltacak, dolara olan ihtiyacı, bağımlılığı azaltacak politikalar izlenmesi şart. Buna gayret ediyoruz" diyen Numan Kurtulmuş asgari ücretle ilgiliyse şunları söyledi:

"Bu yılın sonu, önümüzdeki yılın başında bütün bu fiyat artışları göz önünde bulundurularak vatandaşımızın alım gücünü azaltmayacak ve herkesi tatmin edecek, herkesin 'Bu doğru oldu' diyeceği bir sonuç için çalışmalar yapılacak. Herkesi tatmin edecek önemli bir asgari ücret açıklamasının olacağını söyleyebilirim."