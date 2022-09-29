Numan Kurtulmuş hatırlar mı?: 'AKP’ye geçeceğime Saadet’te çaycı olurum…'

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş 26 Ekim 2008 yılında Saadet Partisi saflarında yer alırken bir gazetecinin sorduğu “AKP’ye geçeceğiniz söyleniyor, doğru mu?..” sorusuna “AKP’ye geçeceğime Saadet’te çaycı olurum…” şeklinde cevap vermesini Korkusuz gazetesi yazarı Memduh Bayraktaroğlu bugünkü köşesinde hatırlattı.

AKP'ye geçeceğime Saadet'te çaycı olurum'

Bayraktaroğlu konuyla ilgili köşe yazısında şu ifadelere yer verdi:

Tarih: 8 Ekim 2008…

Halen AKP Genel Başkan Vekili olan Numan Kurtulmuş o zaman:

Saadet Parti Genel Başkanı…

Bir gazeteci Numan Bey’ sorar:

“AKP’ye geçeceğiniz söyleniyor, doğru mu?..”.

Kurtulmuş cevap verir:

“AKP’ye geçeceğime Saadet’te çaycı olurum…”.

Benim öyle bir imkânım yok…

Keşke arkadaşlarımızdan biri Temel Karamollaoğlu’na:

“Numan Bey halen çay ocağınızda çalışıyor mu?” diye sorsa…