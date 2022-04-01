Numan Kurtulmuş: CHP, HDP'nin gölgesinde siyaset yapıyor

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Diyarbakır’da partisinin İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı. Kurtulmuş, CHP’nin HDP’nin gölgesinde siyaset yaptığını söyledi.

Numan Kurtulmuş, “Devlet partisi ne demek, onu da dedelerinize, babalarınıza ve dayılarınıza sorun. Şu Diyarbakır Ulu Camisinin minarelerinden 18 sene Cumhuriyet Halk Partisi tek başına iktidar olduğu o tek parti döneminde, ‘tanrı uludur, tanrı uludur ve tanrıdan başka yoktur tapacak’ diye ezanı millete dinlettiler mi, dinlettiler. Haydi tek parti dönemini bırakın daha yeni 28 Şubat'ta bu zihniyet devlet partisi zihniyeti ile Türkiye’yi idare edenler, halkı istedikleri gibi şekillendirmek isteyenler, 17 ila 18 yaşındaki kızlarımızın başındaki bir metre karelik başörtüye müsaade etmediler” dedi.

Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunları eskiye dönük halleşmek isteyenlerin önüne koymak için söylüyorum. Hatta bir tanesi ‘siyasi hayatıma mal olsa da imam hatipleri kapacağım’ dedi mi? dedi. Değerli kardeşlerim, devlet partisi ile millet partisi arasındaki fark budur. Devlet adına milleti şekillendirmek isteyenler ile milletten aldığı oylarla millet adına devleti yönetenler arasında büyük bir fark vardır. Adnan Menderes ile diğerleri arasında olduğu gibi, Turgut Özal ile diğerlerin arasında olduğu gibi, Necmettin Erbakan ile diğerleri arasında olduğu gibi ve bizimle de diğerleri arasındaki en temel farklardan biriside budur."