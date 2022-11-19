Numan Kurtulmuş: 2023'te Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğiz

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Kağıthane'deki 1.Yeşilvadi'nin açılışına katıldı.

DHA'nın haberine göre, açılışta konuşan Numan Kurtulmuş, "Türkiye milli savunma sanayinde neredeyse dünyanın en iyi ülkelerinden birisi haline geldi. İHA'larımız, SİHA'larımız, deniz araçlarımız yapıldı. Bunları saymakla bitmez. Hizmet ve eser siyasetini gerçekleştirebilmiş olan bir siyasi kadro olarak Türkiye'de halkın önünde bu yürüyüşü inşallah milletimizle birlikte devam ettireceğiz ve 2023'te Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçerek Türkiye yüzyılının kapılarını sonuna kadar açacağız. Türkiye'de yerli bir otomobilin yapılabileceği kimsenin bir şekilde inanmadığı konulardan birisiydi. Yakın bir zamana kadar Türkiye'nin helikopter motoru, uçak motoru yapabilecek bir kapasiteye ulaşması hayal gibi görünürdü" dedi.