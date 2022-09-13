'Nuh'un köpekleri' tartışması sürüyor

Medya son günlerde 'Nuh'un köpekleri' diye isimlendirilen bir tartışmaya sahne oldu. Son olarak konuyla ilgili bir yorum da Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'dan geldi.

Hakan, Cemaatçilere yakınlığıyla bilinen Cevheri Güven'in iddialarının kale alınmaması gerektiğini söyledi. Hakan "Son videosunda bana da bulaşmış. Açıp izlemeye tenezzül bile etmedim. Ne dediğini bilmiyorum. Merak da etmiyorum" dediği yazısında şunları kaydetti:

"Çünkü bu fare Cevheri, benim gözümde. Haşhaş çekip Hasan Sabbah’a fedailik yapanlar gibi Fetullah’a fedailik yapmaktadır. Sahtekârlığı örgütsel bir yönetim tarzı haline getirmiş kişilerdir bunlar. Yalancılık bunların ideolojik yöntemidir. Öğretilerinin en temel ilkesi aldatmaktır. Propaganda ilkelerinin bir numaralı maddesi kılıktan kılığa girmektir. Bu nedenle Cevheri gibi FETÖ farelerine karşı yapılacak tek bir şey vardır: Kayıtsız kalmak."

Erk Acarer: Bilgi bilgidir

Gazeteci Erk Acarer, Ahmet Hakan’ın bu yazısını alıntılayıp kişisel Twitter hesabından "Yok öyle bir şey. Bilgi bilgidir! Size göre bilgi sadece Erdoğan ve Soylu’dan alınır. İlginç olan şu ki; muhalifler izleyip çalıyor, bunlar izleyip korkarak yazı yazıyor. Bu ikiyüzlülük kadar mide bulandırıcı bir şey yok!" ifadelerini kullandı.

Polemik nasıl başladı?

GerçekGündem'de yer alan habere göre söz konusu polemikte taraflar, Sabah gazetesi yazarı ve TRT Yönetim Kurulu üyesi Hilal Kaplan, Oda TV İmtiyaz Sahibi Soner Yalçın, Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Toygun Atilla, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat ve Cemaate yakınlığıyla bilinen Cevheri Güven olarak şekillendi.

Tartışmada Mete Yarar ve Abdullah Ağar'ın da isimleri geçti.

"Nuh" diye bahsedilen kişininse Milli İstihbarat Teşkilatı Kontrespiyonaj/ İstihbarata Karşı Koyma Dairesi Başkanı Nuh Yılmaz olduğu iddia edildi.

Bu bilgi, Soner Yalçın tarafından kaleme alınan yazıyla kamuoyunda gündem oldu. Nuh Yılmaz'ın dört yıl sürdürdüğü MİT Basın Müşavirliği görevinden 2017 yılında alındığı biliniyordu.

Hilal Kaplan'dan Soner Yalçın ve Toygun Atilla'ya

Tartışma, Hilal Kaplan'ın eşi eşi Süheyb Öğüt'ten tek celsede boşandığını haberleştiren ve metinde 'aldatılma' iddialarına da yer veren Oda TV'ye tepki göstermesiyle başladı. Kaplan şu paylaşımı yapmıştı:

"Soner Yalçın ve Toygun Atilla katıksız ahlaksızlardır. Eski eşim ahlaken tertemiz bir insandır. Ne dinen bir haram ne de hukuken bir yanlış durum yok. 'İnsan olan' mahremiyete saygıyı bilir ama siz insan değilsiniz. Köpeği olduğunuz 'Nuh'a da bunu böyle iletin."

Soner Yalçın: Mahkemede hesaplaşacağız, tabii o zaman kadar FETÖ kaçkını olmazsanız

Yalçın, bu sözlere 8 Eylül'de Oda TV ve Sözcü'de yayımlanan yazısında yanıt verdi. Atilla'yla konuştuğunu ve birbirlerine "Nuh kim?" diye sorduklarını dile getiren gazeteci, Kaplan'ın 'MİT'in FETÖ aleyhindeki faaliyetlerine karşı, 'FETÖ' firarileriyle ittifak kurduğunu' iddia etti:

"(...) Boşanma haberinden yola çıkarak Hilal Kaplan ve FETÖ kaçkınları MİT görevlisi Nuh'u neden hedef yaptı? Bu ittifakının amacı ne? Konu dönüp dolaşıp bir isme odaklanıyor: Kim bu Nuh? Nihayet kim olduğunu öğrendim ve taşlar yerine oturdu.

Hedefteki Nuh, MİT kontrespiyonaj/ istihbarata karşı koyma dairesi başkanıydı. Yani: Başta FETÖ olmak üzere Türkiye aleyhine çalışan casusların peşindeydi! Sebep sonuç ilişkisi ortaya çıkıverdi işte. Hilal Kaplan ne demişti: - 'Köpeği olduğunuz ‘Nuh'a da bunu böyle iletin!'

Üzgünüz, Nuh'u tanımıyoruz, mesajınızı iletemeyeceğiz. Ama. Size bir iyilik yapacağız: Size mahkemede bunu ispatlama hakkı tanıyacağız, sizinle hesaplaşacağız Hilal Kaplan. Tabii o döneme kadar FETÖ kaçkını olmazsanız?"

Tartışmaya Cemaate yakınlığıyla bilinen Cevheri Güven de dahil oldu

Cevheri Güven, tartışmaya Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün önce Nuh Yılmaz'la bir görüştüğünü ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı "FaceTime" yayınını ayarladığını iddia ederek katıldı.

Hande Fırat: Zavallısınız

Hande Fırat ise bu iddialara kişisel Twitter hesabında yaptığı dokuz maddede yayınladığı açıklamayla yanıt verdi:

"Herkes kimin ne olduğunu unuttu galiba. Niye kaçtılar? Kaç yıldır örgütlendiler? Nasıl örgütlendiler? Şimdi yalanlara inanlara sesleniyorum, darbe girişiminden önce kaçanlara neden inanırsınız? Elli kere yanıt verilmiş yalanları niye gündeme getirirsiniz?

Gazeteci dönemin MİT Basın Danışmanı'nı da, Genelkurmay’ı da, siyasileri de arar. Onlar da gazeteciyi arar. Benim telefon sinyallerime bakılsın, Nuh Bey ile bir gün önce görüşmüş müyüm? Ben hiç yalan atmadım. Ama yeter, düğün faturalarım da bende. Tek suçum işimi yapıp ofisime gidip, demokrasiye sahip çıkmaksa suçluyum. Benim siz FETÖ'cülerle ya da başınızdaki ile tek karemi bulamazsanız. Yettiniz artık. Yalanlarınızı ve pis ellerinizi bu ülkenin üzerinden çekin. Zavallısınız."

'Nuh'un köpekleri'

Bunun üzerine Güven, serinin ikinci videosunu çekti ve buna 'Nuh'un köpekleri' ismini verdi. Güven burada Hande Fırat'la birlikte Soner Yalçın, Toygun Atilla, Ahmet Hakan, Mete Yarar, Abdullah Ağar ve Aydın Doğan'ın isimlerini de zikretti.