Nüfusunun 3'te 2'si göç etti: Elbistan faysız bölgeye taşınacak

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü. Büyük hasar alan ilçede arama-kurtarma ve yardım faaliyetleri devam ederken imar planı çalışmaları başladı.

7,7'lik ilk sarsıntıda 3 binanın yıkıldığı ilçede, 7,6'lık ikinci depremde iki bin bina yerle bir oldu. Yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Nüfusun 3'te ikisinin ilçeden ayrıldığını aktaran Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, yıkılan binaların dere yatağı yani dolgu yapılan yerler olduğunu dile getirdi.

'Faydan uzakta 20 bin konut inşa edilecek'

"Faya yakın yerler ve yapı denetiminden önce yapılmış eski binalar yıkıldı" ifadelerini kullanan Gürbüz, yeni binalarda can kaybı olmadığını söyledi.

Gürbüz, yeni imar planı ile 1 yılda 20 bin konut inşa edileceğini dile getirdi. Yeni binaların yapılacağı yerlerin fay hatlarından uzak olacağını belirten Gürbüz, "Altyapı imkanımızın olduğu ve kamuya ait arazilerde hem arsa hem konut üreteceğiz" diye konuştu.