Nüfusun yüzde 87'si aşılanan İzlanda tüm kısıtlamaları kaldırıyor

İzlanda, tüm yerel Covid-19 kısıtlamalarını kaldırıyor. Yetkililer, 16 yaş ve üzerindeki vatandaşların tamamının yüzde 87'sinin en az bir aşı dozu aldığını belirtti.

Yaklaşık 369 bin nüfuslu ada ülkesi, bugüne kadar Covid-19 bağlantılı 30 ölüm ve 6 bin 637 vaka kaydetti.

Ülkede 16 yaş ve üzerindekilerin yaklaşık yüzde 48'i tam olarak aşılandı.

İzlanda Sağlık Bakanı Svandis Svavarsdottir, Cuma günü düzenlediği basın brifinginde hamleyi açıklarken, İzlanda kısıtlamaları sona erdiren ilk Avrupa ülkelerinden biri olacağını söylemişti. Kısıtlamalar bugün resmi olarak sona erdi.