Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden 'randevu' uyarısı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, randevu alıp gelmeyen vatandaşların en erken iki hafta sonraya randevu alabileceğini duyurdu.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Çeşitli sebeplerden dolayı nüfus müdürlüklerimizdeki randevularına gelemeyecek olan vatandaşlarımız, diğer vatandaşlarımızın mağdur olmaması için bu randevularını iptal etmelidir. Aksi taktirde iki hafta sonra randevu verilebilecektir."