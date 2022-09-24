Nüfus müdürlükleri KPSS oturumları için açık olacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KPSS'ye katılacak adayların mağduriyet yaşamamaları için nüfus müdürlüklerinin açık olacağını açıkladı.
Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"KPSS'ye katılacak adayların mağduriyet yaşamamaları için Nüfus Müdürlüklerimiz, Emniyet birimlerimiz teyakkuz halinde.
Adaylarımızın sınav yerlerine erken gitmeleri önemli.
Olası bir aksilikte 6725 ekip aracı, 1949 motosikletli polis ekipleri yardım için hazır
Nüfus müdürlüklerimiz, 24 Eylül cumartesi 07.00-14.30, 25 Eylül pazar 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulunacak. Sınava girecek tüm adaylara, başarı dileklerimizle."