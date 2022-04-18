Norveç'te Ukraynalı mültecilere yönelik istismar ihbarları arttı

Norveç'te bazı polis bölgeleri, savunmasız Ukraynalı kadın mültecilerin istismar edilmesine yönelik giderek artan oranda bilgi ve ihbar aldıklarını bildirdi.

Euronews'ün haberine göre polis, Ukrayna'dan gelen kadın mültecilerin sömürü ve cinsel istismara karşı daha savunmasız olduğunu dile getiriyor.

Norveç TV2 kanalı, uzun yıllardır Oslo'da yaşayan Ukraynalı Irene Dahl'ın savaştan kaçan annesine kalacak yer ararken sosyal medya üzerinden aldığı 'teklifleri' haberleştirdi.

Kendi kaldığı yer çok küçük olduğu için Facebook üzerinden bir ilan paylaşan ve annesine ev arayan Dahl, Norveçli bir adamdan sürekli mesajlar aldığını ve en sonunda da uzun süredir bekar yaşadığı için kendisiyle birlikte aynı evi paylaşmak isteyen bekar, Ukraynalı bir kadın aradığını söylediğini aktardı.

Gelen mesajları görünce midesinin bulandığını ifade eden Irena, mesajlarda annesinin yaşını soranlardan farklı konulara çok sayıda soru geldiğini anlattı.

'Çok sayıda ihbar alıyoruz'

Oslo Emniyet Müdürlüğü yetkilisi Harald Nilssen, "Meseleyi çok ciddiye alıyoruz. Bu nedenle endişelerle ilgili konulardaki farkındalığımızı artırdık. Çeşitli girişimler üzerinde aktif olarak çalışıyoruz" dedi.

Nilssen, Oslo polisinin Ukraynalı mültecilerin cinsel istismar ve sömürüye maruz kalmalarını önlemek ve varsa ortaya çıkarmak için birimler arasında çalışma başlatıldığını da söyledi.

Ülkenin batı polis bölgesinde de endişeler var. Bölge polis müfettişi Tore Salvesen, "Bazıları güvenilir bilgiler içeren ve bazıları biraz daha muğlak olan çok sayıda ihbar alıyoruz. Bu Oslo'nun aldıklarını da doğruluyor" açıklamasında bulundu.

Salvesen, "Suistimalin türü ve suçun planlanması açısından çevrimiçi olarak daha fazla etkinlik görüyoruz. Dolayısıyla yakından takip ettiğimiz bir konu” diye konuştu.

Şimdiye kadar, bildirilen herhangi bir özel vaka olmasa da polis, alınan tüm bilgi ve ihbarların üzerinde aktif olarak çalışıyor.

İnsan kaçakçılığı yapan şebekeler

Tønsbergs Blad gazetesi, ülkenin güneydoğusundaki polis birimlerinin insan kaçakçılığı yapan Ukrayna menşeli şebekelere karşı iki davayı araştırdığı yazdı.

Gazete, yetkililerin, "Bu örgütlerin Skien ve Drammen'de iyi örgütlenmiş olduklarını biliyoruz. Suç ağlarından bahsediyoruz” sözlerini aktardı.

Kızılhaç, özellikle özel evlerde tanımadıkları insanlarla birlikte yaşayan hassas durumdaki mülteciler için endişeli olduğunu duyurdu.