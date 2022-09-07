Norveç, Rusya’da bir takıma transfer olan futbolcuyu milli takımdan çıkardı

Daha önce Rusya’nın Rostov takımında top koşturan ve ardından geçen sezonu İngiltere’nin Norwich takımında geçiren Normann son olarak Dinamo Moskova ile anlaştı.

Euronews'in haberine göre Norveç Futbol Ferderasyonu Başkanı Lise Klaveness, kendisi ve milli takım teknik direktörü Stale Solbakken ile birlikte Rusya’da yeni bir takımla anlaşan Normann’ın milli takımdan çıkartılmasına karar verdiklerini bildirdi.

26 yaşındaki Normann, 2019 yılından bu yana 12 kez Norveç milli futbol takımın formasını giydi.

Polonya, buna benzer bir kararla haziran ayında Moskova’ya transferi gündeme gelen savunma oyuncusu Maciej Rybus’un, Rus takımında top koşturması halinde milli takıma çağrılmayacağı tehdidinde bulunmuştu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından bu ülkenin milli ve kulüp takımlarının uluslararası karşılaşmalara iştirak etmesi yasaklanmıştı.