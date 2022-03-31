Nişantaşı Üniversitesi’nde neler oluyor? Baskı, açgözlülük ve kirli ilişkiler

Vakıf üniversitelerinde çalışan akademisyenlerin ve bilhassa araştırma görevlilerinin çalışma koşulları, her gün eriyen ücretleri, ileri boyutlara varan mobbing uzunca süredir gündemde. Birçok vakıf üniversitesinde de bunun sonucunda, akademisyenlerin itirazları yükselmeye devam ediyor.

Nişantaşı Üniversitesi’nde son birkaç gündür yaşananlar, akademisyenlerin neden sesini her gün daha da fazla yükselttiğini özetliyor.

Okulda yaşananları ve başta üniversite patronu Levent Uysal olmak üzere tüm yönetimin emekçi düşmanlığını, tanıklarıyla birlikte akademisyenlerden dinledik. Sonrasında okulun öğrencileriyle de görüşerek Nişantaşı Üniversitesi’nde yaratılan sömürü gettosunu soL okurları için inceledik.

Üniversite değil sömürü gettosu

Nişantaşı Üniversitesi’nin akademisyenlere uyguladığı mobbing ve kölelik koşullarında çalışma dayatmaları diğer okulların akademisyenlerine kadar biliniyor.

Üniversitede akademisyenlerin büyük çoğunluğu 08.00-17.30 tek tip ve zorunlu mesai uygulaması ile çalışıyor. Yani akademisyenlerin herhangi eğitim program/planlama sürecinde fikrine başvurulması söz konusu bile değil. Ayrıca bilhassa araştırma görevlilerine yönetim tarafından sürekli öğrencileri daha fazla memnun etmeleri yönünde mobbing uygulanıyor. Araştırma görevlileri birçok başlıkta mesleki itibarsızlaştırma hamleleriyle karşı karşıya kalıyor. Vakıf üniversitelerinin büyük çoğunluğunda olduğu gibi burada da maaşlar 5500-7000 lira seviyesinde.

Çalışma koşulları ve şartların özetle bu şekilde olduğu üniversitede, 27 Mart Salı günü, insan kaynakları müdürü, araştırma görevlilerini teker teker çağırarak işlerine son verileceğini sözlü olarak iletmeye başladı.

Üstelik bu hukuksuz görüşmelere vakfın avukatı ve yasal arabulucu da eşlik etti.

Akademisyenleri işten çıkarmak için başvurdukları bahane ise birçok yerden alışık olduğumuz performans gerekçesi. Ancak bu noktada bile işten çıkarılan birçok araştırma görevlisinin performans notlarının yüksek olduğunu da ayrıca eklemek gerekiyor.

Gün içinde başlayan odaya çağırma esnasında bazı araştırma görevlileri stres sebebiyle sinir krizleri ve ataklar geçirdi. Duruma itiraz eden akademisyenler, öğrencilerinin içinde, rektör yardımcısı Mehmet Ünal’ın hakaretlerine maruz kaldı.

Akademisyenler haksız işten çıkarmaları protesto için 28 Mart Çarşamba günü basın açıklaması yapacaklarını ilan ettiler.

Birlik Sendikası, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ve daha birçok kurumun desteğiyle gerçekleşen basın açıklaması öncesinde soL TV ve soL Haber muhabirleri özel güvenlik tarafından tehdit ve engellemeyle karşılaştı.

O sırada ulaştığımız akademisyenlerden işten çıkarılanlara iyi niyet ve ahlak kurallarının ihlali hükümlerini içeren 25/2 maddesinin uygulandığı bilgisini aldık.

Bütün gelişmeler sırasında da engellemelere rağmen okuldaki akademisyenler ve öğrencilerle görüştük.

Okul yönetiminden akademisyenlere: Öğrenciler olmazsa siz de olmazsınız

Salı günü işten atılan mesai arkadaşlarına destek verdikleri için iki gündür baskının hat safhaya vardığını söyleyen bir araştırma görevlisi okuldaki baskı iklimini şöyle anlatıyor:

"Bu okulda her şeye hazırlıklıyız. 'Öğrencilere daha sevimli davranın, onlar olmazsa sizde olmazsınız’ gibi utanmazca şeyler isteniyor. Bilim üretme amacıyla başladığım mesleği bırakacak hale geldim."

Başka bir genç araştırma görevlisi ise işten çıkarmalara dair şunları söylüyor:

‘’Kurbanlık koyun gibi sıramızı bekliyoruz. Yönetim dün bir liste hazırlamış. Bu listede adı olan insanlar sabah okula geldiğinde kartlarının iptal edildiğini gördüler. Otoparkları kullanmaları bile yasaklandı. Şu an içeride nereye gitsek güvenlik dibimizde geliyor. Sizinle konuşurken bile kamerayla bizi çekiyorlar, görüyorsunuz. Sizce burası üniversite mi hapishane mi? İşten atılan arkadaşlarımız ile sonuna kadar dayanışma içinde olacağız. Yaşananlar bize gösteriyor. Daha çok yan yana olacağız, başka çaremiz yok.’’

'Bilimi savunduğumuz için mi ahlaksız olduk, inatla savunmaya devam edeceğiz!'

25/2 maddesi ile işten çıkarılan bir öğretim görevlisi ise okula geldiğinde işten çıkarıldığını güvenlikten öğrendiğini ve okula alınmadığını söylerken, dekanı aradığında onun bile hala habersiz olduğu ilginç bir tabloyla karşı karşıya kaldığını ifade ediyor:

‘’Asistanlara yapılanlara sessiz kalamazdım. Onlara yapılanlar bizden çok daha fazla. Yeri gelince birer ağrı merkezi çalışanları yeri geldiğinde öğrenci velisi olmaları isteniyor, dayatılıyor. Böyle bir tabloya nasıl sessiz kalabilirdim?’’

25/2 maddesi iyi niyet ve ahlak hükümleri içeriyor. Bunlara aykırı davranış bahanesi ile işten atıldınız. Peki bunun hakkında ne düşünüyorsunuz?

‘’Bilimi ve bilim üretme amacı olanların hakkını savunduğumuz için mi ahlaksız oluyoruz?

İnatla dayanışmaya ve savunmaya devam edeceğim. Hiçbir korkum yok. Öğrencilerim bugün bütün gün yanımdaydılar hala yanımdalar. Benim için bundan değerli ne olabilir?’’

İşten atıldığı gün de mücadele ve dayanışma çağrısı yapan öğretim görevlisinin öğrencilerine de üniversiteye dair birkaç soru sorduk.

'Derslerin çoğu boş kaldı, çünkü hocalarımız kapıda'

Bu üniversite reklamlarıyla ünlü ve bu açıdan sosyal medya konusu dahi oldu. Öğrencileri olarak ne düşünüyorsunuz Nişantaşı Üniversitesi hakkında? Öncelikle bunu sorayım.

‘’Benim gibi birçok arkadaşımız bu okula o indirimleri verdiği için geldik yalan değil. Üniversite mezunu olmayı istemek suç değil sonuçta. Ama okula girdikten sonra nasıl bir yer olduğunu da anladık. Okulun sahibi Levent Uysal, bilboardlardaki gibi biri değil bir kere. Bunu burada vakit geçiren herkes iyi anlayacaktır.’’

Neden böyle düşünüyorsunuz?

‘’Örnek vereyim. Okula iletişim bölümü okumaya geldik. Bizim bölümümüz İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'ne bağlı ve en önemsenen dersimiz pazarlamacılık! Bu örnekten belli değil mi okulun nasıl bir zihniyet tarafından kurulduğu? Bu yüzden bir an önce bu ülkeden gitmenin peşindeyim. Bu okula gelince bu fikrim daha da güçlendi.

Ayrıca okul hafta sonları ve yaz tatillerinde dizilere, filmlere kiraya veriliyor. Okulun mülk sahibi ile Levent Uysal arasındaki anlaşma yüzünden.

Şirkete kira ödüyor Levent Uysal ama aynı mülk sahibi şirketin de bir önceki dönem yönetim kurulu üyesi. Şoförü Hasan Kınalıada’da aynı şirketin yönetim kurulu üyesi!

İsterseniz İstanbul Ticaret Odası sayfasına girin. Orada herkese açık paylaşılmıştır. Bunu da birçok kişi bilir. Bize kadar gelmiş sonuçta. Yani her yerleri kirli bu insanların.’’

Önemli iddialar ve konuşulanlardan bahsediyorsunuz. Peki son sorum bu iki gündür yaşananlarla ilgili. Okulun öğrencileri olarak akademisyenlerin bu yaşadıklarına ne diyorsunuz?

"Bu okulda bir tek hocalarımıza saygı duyarız gerçekten böyle bu. Çünkü onlara iyi davranılmadığını biliyoruz, görüyoruz. Hep aynı ortamdayız sonuçta. Ama bu son olaylar tamamen yönetimin yüzünü gösterdi. Derslerin birçoğu boş kaldı.Çünkü hocalar kapıdalar. Güvenliğe baksanıza, hocalarımızın dibinden, okulun dışında bile ayrılmıyor.’’

İtibarı yasayla korunmak istenen patronların kirli ilişkileri

Olaylar için fikirlerini merak ettiğimiz öğrencilerin dile getirdiği iddiaları da yazı yayına girmeden önce inceledik.

Nişantaşı Üniversitesi’nin parçası olduğu vakıf ile Maslak 1453 Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketi arasında okuldaki herkesin konuştuğu bir ticari ilişkisi resmi raporlarda açıklıkla görülüyor.

Ticaret sicili gazetesindeki verilere göre Levent Uysal, 2019 yılında bu şirkette şoförü Hasan Kınalıada birlikte yönetim kurulu üyesi oluyor.

2020 yılında ise işveren Levent Uysal ve şoförü Hasan Kınalıada yönetimden ayrılıyor.

Vakıf işvereninin bir dönem şoförünü bile yönetimine soktuğu ilgili şirkete YÖK’ün 2021 yılında yayınladığı, vakıf üniversiteleri raporundaki verilere göre geçen yıl ödediği kira 72 milyon lira.(syf.80)

Toplam gelirinin yaklaşık yüzde 46’sı kira gideri olarak gözüken vakıf, bu başlıkta 72 vakıf üniversitesi arasında da ilk sırada yer alıyor.

Ek olarak okuldaki bütün işletmeler için de bu şirkete her yıl kira ödemesi yoluyla para akışı sağlanıyor.

Akademisyenlere karşı tavrı, güvencesizliğe dayanan çalışma yaşamı, üniversite öğrencilerinin sürüklendiği umutsuzluk, her yerinde şaibe olan ticari ilişkiler..

Nişantaşı Üniversitesi’nde kurulan sömürü gettosunun ortaya çıkardıklarına bakıldığında, sermaye düzeninin eğitim alanındaki saldırılarının büyük zararlarını da önümüze koyuyor.