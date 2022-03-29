Nişantaşı Üniversitesi'nde akademisyen kıyımı

Uzun zamandan beri birçok vakıf üniversitesinde akademisyenler ve bilhassa da araştırma görevlileri çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve ücret artışları için sosyal medya eylemleri örgütleyip tepkilerini dile getiriyorlar. Ancak bu ses çıkarma eğitim emekçilerine dönük okul yönetimlerinin tepkisi ve baskısıyla sonuçlanıyor.

Benzer sorunların yaşandığı Nişantaşı Üniversitesi'nde dün insan kaynakları müdürü, üniversitenin avukatı ve arabulucunun dahi hazır bulunduğu odaya mesai saatlerinde çağrılarak işten çıkarılacağı söylenen akademisyenlerin sayısı 10'u geçmiş durumda. Bu sayının 30’u bulacağı konuşuluyor.

Okulda neler yaşandığını öğrenmek için ulaştığımız bir araştırma görevlisi durumu "Resmen ikna odaları kurdular. Daha önce haklarımızı savunuyor olmamızın intikamını soruyorlar. Ek olarak da diğer akademisyenlere de gözdağı veriyorlar. Hiçbir şey belli değil. Her şey sözlü ve resmî belge olmadan yürüyor.’’ diyerek aktardı.

Dün itibariyle başlayan süreçle ilgili dekanlardan bilgi almaya çalıştıklarını belirten araştırma görevlisi, kendilerine onların da yaşananlardan haberdar olmadıkları cevabının verildiğini söyledi.