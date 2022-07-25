Nişantaşı Üniversitesi patronunun 'akademisyenlere kilo verme baskısı yaptığı' iddia edildi

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş "Bu rezalete kim ‘dur’ diyecek?" başlıklı yazısında, Nişantaşı Üniversitesi'nin patronu Levent Uysal'ın akademisyenlere kilo verme baskısı yaptığına dair iddialara değindi.

Yarkadaş'ın aktardığına göre Nişantaşı Üniversitesi'nde görevli bir akademisyen, "Haziran ayında yapılan toplantıda Nişantaşı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Levent Uysal toplantı salonundaki iki akademisyeni ayağa kaldırarak kilolarıyla ilgili espri yaptı. Bir ay içerisinde 10 kilo vermelerini öğütleyen Uysal bir ay sonra hocaların kilolarını ölçeceğini belirtti. Bu da yetmezmiş gibi toplantı sonrasında üniversiteye ölçüm cihazı yerleştirildi… Yeni akademik dönem başlangıcına kadar herkese kilo vermesi tavsiye edildi" dedi.

'Çalışanların hem beğenmesi hem de yorum yapması isteniyor'

Uysal'ın sosyal medya paylaşımlarını akademik ve idari personele göndererek hem ‘beğenmesini’ hem de ‘yorum yapmasını’ istediğini aktaran Yarkadaş, konuya dair şu ifadeleri kullandı:

"Uysal, tüm akademik ve idari personeli bir WhatsApp grubunda topluyor. Uysal’ın sosyal medyada yaptığı paylaşımlar bu gruba gönderiliyor ve tüm çalışanların bunları hem ‘beğenmesi’ hem de ‘yorum yapması’ isteniyor! Sosyal medyayı kullanmak istemeyen akademisyenlerin de mutlaka ‘hesap açması’nı isteyen Uysal, 'bu hesaplarda okulun tanıtımının yapılmasını' istiyor. Çalışanların ayrıca Nişantaşı Üniversitesi’nde çalışmaktan duydukları memnuniyeti dile getirmeleri yönünde de talimat veriliyor."

Akademisyen, Uysal'ın bu ayın sonunda yapılan ikinci toplantıda hocaları sahneye davet ederek "Kendini Nişantaşı ailesinin üyesi olarak hissediyor musun?" sorusunu sorduğunu, yanıt olarak da "Mutsuz olan insanlar önce izin kullansın, mutsuzluğu geçmediyse ücretsiz izin kullansın. Hala mutsuzlarsa üniversite ile ilişiklerini kessinler. Mutsuz ve negatif insanlarla çalışmak istemiyorum!" dediğini aktardı.