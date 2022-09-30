Nişanlanma aşamasında olduğu kadını hastanede silahla rehin aldı

Olay dün gece saat 00.30 sıralarında İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunun Kurtköy Ersoy Hastanesi'nin otoparkında meydana geldi.

İki hafta önce çalıştığı fabrikadaki işten çıkartılan Mustafa Ç. isimli şahıs, nişanlanma aşamasında olduğu hastanede bilgi işlemde çalışan Dilek A. ile görüşmek istedi. Görüşme teklifine olumsuz yanıt alan Mustafa Ç. yanında getirdiği tabancayla Dilek A.'yı hastane otoparkına indirdi.

Bir süre Dilek A. ile tartıştıktan sonra açık alanda bulunan hastane otoparkında havaya iki el ateş açan şahıs, daha sonra tabancayı Dilek A.'nın başına dayadı.

Hastane çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gece bekçileri ile polis ekipleri ekipleri sevk edildi. Şahıs, 1 saatin sonunda polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri otoparka gelerek inceleme başlattı.