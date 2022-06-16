Nisa bebek yeniden yoğun bakıma alındı

İstanbul Pendik'te annesi tarafından terk edilen, daha sonra Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Nisa bebek 5 Nisan'da boğazına kaçan kusmuk nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı. Sağlık görevlisi Büşra Durmaz'ın elleriyle beslediği Nisa bebeğin kalbi durdu.

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre, yuvanın kameralarında hareketsiz olduğu fark edilen bebeğe ilk müdahaleyi yuva doktoru yaptı. Yuvada 10 dakika, ambulansta 10 dakika yapılan kalp masajı, 30 dakika da acil serviste sürdü.

Masajın ardından kalbi çalışan Nisa, bilinci kapalı ve "genel durumu kötü" olarak yoğun bakıma alındı. Tedavinin 10. gününde de kalp kasılması nedeniyle müdahale edilen minik bebeğin zaman zaman genel durumunun kötüleştiği belirtiliyor.

Oksijensiz kalan Nisa bebeğin ağır beyin hasarı bulunduğu ve dolaşımının da bozuk olduğu öğrenildi.