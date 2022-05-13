Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

İstanbul Pendik'te Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın terk edilmiş halde bulup Nisa ismini verdiği bebekle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Sabah'ın haberine göre, cezaevindeki annesinin izniyle Nisa bebeğe kök hücre nakli yapılmasına karar verildiği ve bu işlemin de uygulandığı ortaya çıktı. Bebeğe yaklaşık 2 hafta önce de nefes borusuna dışarı delik açılarak yeni bir nefes alma deliği elde etme işlemi olan "Trakeostomi" uygulanması kararı alındığı ve anneden gerekli onayın alındığı öğrenildi.

Bebeğin güncel sağlık durumunun hâlâ kritik olduğu belirtildi.

Bebeğini 29 Mart'ta Pendik'te boş arsaya bırakan ve yakalandıktan sonra bebeğe bakacak gücünün olmadığını söyleyen anne Ebru S. tutuklanmıştı. Anne hakkında "terk" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

30 Mart'ta sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra çocuk bakımevine alınan Nisa bebek 1 Nisan'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Bebeğin bakımevinde yedirilen mama sonucu solunumunun durması nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, acil serviste hayata dönüş fonksiyonlarının sağlanıp yoğun bakıma alındığı belirtilmişti.