Nisa bebeğin beyin ölümünün gerçekleştiği ileri sürüldü: Anne tutuklandı

İstanbul Pendik'te boş bir araziye terk edilen 3 aylık bebeğin beyin ölümü gerçekleştiği ileri sürüldü.

İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Pendik 11 No'lu Acil Yardım İstasyonu'nda Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 29 yaşındaki Büşra Durmaz, 29 Mart Salı günü Pendik'te boş araziye bırakılmış bir bebek ihbarına gitti.

Durmaz, bulduklarında aç olduğunu fark ettikleri bebeği emzirdi ve 3 aylık bebeğe kendi kızının ikinci adını verdi.

Nisa Mihriban ismi verilen bebek, sağlık kontrollerinin ardından 30 Mart'ta Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne götürüldü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre 31 Mart tarihinde Nisa bebek solunum güçlüğü çekmeye başladı. Kurumda görevli sağlık personeli tarafından ilk müdahalesi yapılan bebek, ambulansla hastaneye götürüldü.

Hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınan bebeğin durumunun kritik olduğu ve konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İhmal iddiası

Öte yandan Nisa bebeğin ölümünde Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde görevli bir bakıcının ihmali olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor.

İddiaya göre bakıcı bebeği beslerken boğazına bir şey kaçtı. Fenalaşan bebek, ihbar üzerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Bakıcı hakkında da 'taksirle yaralamaya neden olma' suçundan işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'nden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Durumunda bir iyileşme gözlenmeyen bebeğin beyin fonksiyonları detaylı olarak araştırılmakta olup, beyin ölümü açısından kesin sonuç daha belirlenmemiştir. Yapılacak yeni test ve tetkiklerin sonucunda Nisa bebek ile ilgili son durumun önümüzdeki 24-48 saat içinde netlik kazanması beklenmektedir."

Anne tutuklandı

Pendik'teki evinde gözaltına alınan ve hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "koruma, gözetim, yardım veya bildirim yükümlülüğünün ihlali" suçlarından soruşturma başlatılan Ebru S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ebru S. 'Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

