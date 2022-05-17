İstanbul Pendik'te 'Nisa Mihriban' ismiyle bilinen 3 aylık bebek Ebrar Nil S., annesi Ebru S. tarafından terk edilmişti.
DHA'nın haberine göre, 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan anne Ebru S. ikinci duruşmada tahliye oldu.
KDK Göçmen Kadınlar Çalışma Grubu
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Nisa bebeğin annesine tahliye
'Nisa Mihriban' ismiyle bilinen 3 aylık bebek Ebrar Nil S.'yi terk ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan anne Ebru S. ikinci duruşmada tahliye oldu.
Haber Merkezi
İstanbul Pendik'te 'Nisa Mihriban' ismiyle bilinen 3 aylık bebek Ebrar Nil S., annesi Ebru S. tarafından terk edilmişti.
DHA'nın haberine göre, 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan anne Ebru S. ikinci duruşmada tahliye oldu.