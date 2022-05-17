Nisa bebeğin annesine tahliye

'Nisa Mihriban' ismiyle bilinen 3 aylık bebek Ebrar Nil S.'yi terk ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan anne Ebru S. ikinci duruşmada tahliye oldu.

Haber Merkezi

İstanbul Pendik'te 'Nisa Mihriban' ismiyle bilinen 3 aylık bebek Ebrar Nil S., annesi Ebru S. tarafından terk edilmişti.

DHA'nın haberine göre, 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan anne Ebru S. ikinci duruşmada tahliye oldu.

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