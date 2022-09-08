Nilüfer Belediyesi'nde sendikal baskı iddiaları

Bursa'daki Nilüfer Belediyesi'nde yetkili sendika olan Genel-İş yöneticileri yaptıkları açıklamada birim amirlerinin ekiplerinde çalışan belediye işçilerine sendikalarından istifa ederek Belediye-İş Sendikası'na geçmeleri için baskı yaptığını söyledi. Sendika yöneticileri bunun anayasayı ihlal anlamına geldiğini belirtti.

Ellerinde bazı birim amirlerinin istifa ve sendika değişikliğine yönelik çalışanlarla mesajlaşmaların bulunduğunu açıklayan Genel-İş yöneticileri çalışanların sendika seçme özgürlüğünün ihlal edildiğini söyleyerek buna izin vermeyeceklerini ifade ettiler.

CHP'li Başkan: Tarafsızlık ilkesiyle hareket ediyoruz

Gelişmelere dair belediye çalışanlarına bir e-posta gönderen CHP'li belediye başkanı Turgay Erdem şunları söyledi:

"Değerli çalışma arkadaşlarım,

Bugüne kadar sendikal örgütlenmeye değer veren ve çalışanlarımızın haklarının her anlamda korunmasına özen gösteren bir duruş içinde oldum, olmaya da devam edeceğim. Ancak son günlerde sendikal faaliyetlerdeki hareketlilikle birlikte bazı tartışmaların da içine çekilmek istendiğimi görüyorum. Bulunduğumuz konum yetkili sendika ile görüşme yapmaktan ibarettir. Bizler bu konuda tarafsızlık ilkesiyle hareket ediyoruz. Fakat son dönemde benim ve yönetici arkadaşlarımın isimleri kullanılarak üyelere baskı yapıldığı yönünde duyumlar alıyor ve bunun gerçeği yansıtmadığının bilinmesini istiyorum. Herkes istediği sendikaya üye olabilir ve faaliyetlerde bulunabilir. Sizlerin daha iyi koşullarda çalışması için gerekli özeni gösteriyor ve sendikal örgütlenme içinde olmanızı destekliyoruz."

Genel-İş: Baskı sürüyor, izin vermeyeceğiz

Belediye başkanının açıklamalarına rağmen baskının sürdüğünü ifade eden Genel-İş Bursa 2 Nolu Şube yöneticileri ise çeşitli birim amirlerinin çalışanlara dönük baskılarına tanıklık ettiklerini ancak yılmayacaklarını söylediler:

"Bizler işverenden, hükümetten bağımsız, demokratik iç işleyişe sahip, üyelerini temsil yeteneği olan bir örgüt olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Seçilmek için türlü oyunlara, yalanlara başvurmayı, işçinin iradesini saptırmayı, hatta işçilerin iradesini bastırmayı göze alan gruplara geleceğimiz teslim etmeyeceğiz. Bu utanç verici durumu sizlerin sağduyusuyla tersine döndüreceğiz ve bu yaşananların kurumumuzun demokratik çağdaş tarihinde bir kara leke olarak kalmaması için elimizden geleni yapacağız."

Nilüfer Belediyesi'nde sendikal gerilim sürerken Belediye-İş Sendikası'nın tüm belediye çalışanlarına gönderdiği sms de tartışmayı alevlendirdi. Pek çok belediye çalışanının cep telefonu numaralarının Belediye-İş'e yönetim tarafından verildiğini düşündüğü ve bu yüzden öfkeli olduğu öğrenildi.

Genel-İş Bursa 2 Nolu Şube Başkanı Onural Keskin bir açıklama yaparak çalışanların bütün belediye çalışanlarına atılan mesajın kişisel verilerin gizliliği kanunun açıkça ihlal edilmesi olduğunun altını çizdi:

"Zaten günlerdir Anayasamızın 53. maddesinin ihlal edildiğine üzülerek tanık oluyoruz. Belediye-İş'e hiç geçmemiş üyelerimize, hatta memur arkadaşlarımıza dahi gelen bu mesaj, telefon numaralarımızın iznimiz ve bilgimiz olmadan Türk-İş'e verildiğinin açık ispatıdır. Telefon numaralarımızı paylaşanlara acilen soruşturma başlatılmalıdır."