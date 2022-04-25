Nikaragua 'Amerikan Devletleri Örgütü'nü sınır dışı ediyor: Kimsenin kolonisi değiliz

Nikaragua hükümeti, Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) temsilcilerinin sınır dışı edildiğini ve ülkedeki ofislerinin kapatıldığını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı'nın Pazar öğleden sonra yayınladığı açıklamada, “OAS'ın (..) şeytani aracının hiçbir örneğinde varlığımız olmayacak, dolayısıyla bu rezil organizmanın ülkemizde ofisleri de olmayacak." denildi.

Kasım ayında Sandinista hükümeti, OAS'tan iki yıllık çekilme sürecine başlayacağını bildirdi. Bugünkü açıklamadaysa "Bu tarihten itibaren bu canavarlığın tüm aldatıcı mekanizmalarının bir parçası olmayı bırakıyoruz" denildi. Açıklamanın ardından polisin, OAS'nin Managua'daki eski ofislerini ablukaya aldığı görüldü.

Sandinitsta hükümeti, "Nikaragua kimsenin kolonisi değildir, bu nedenle Koloniler Bakanlığı'nın bir parçası değildir. Mutlak haysiyetle derhal çekildiğimiz bu cehennemi mekanizmayı reddediyoruz." derken "Kahraman Küba'ya" ve "mücadelelerini cesurca yürüten ve bize eşlik eden ve etmeye devam eden halklara" saygı, sevgi ve selamlarını iletti.

Açıklamada OAS'a dair "Orada temsil edilen Yankee Dışişleri Bakanlığı çalışanlarının tekrarlanan küstahlığından, Yankeelerin kölelikle indirgenmiş cansız kurumsallığının köleliği, uşaklığı, boyun eğdirmesi, yıpratması ve çöküşünden kurtulmuş hissediyoruz." denildi.