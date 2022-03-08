Nijerya'da silahlı saldırı: En az 57 ölü

Nijerya'da silahlı bir grubun saldırısı sonucunda bir örgüte mensup en az 57 milisin öldürüldüğü açıklandı.

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Nijerya'nın kuzey batısındaki Kebbi eyaletinde silahlı bir grubun yasadışı bir örgüte dönük saldırı düzenlediği belirtildi.

Güvenlik kaynakları, saldırıda en az 57 örgüt üyesi milisin öldürüldüğünü bildirdi.

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