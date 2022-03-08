Nijerya'nın kuzey batısındaki Kebbi eyaletinde silahlı bir grubun yasadışı bir örgüte dönük saldırı düzenlediği belirtildi.
Güvenlik kaynakları, saldırıda en az 57 örgüt üyesi milisin öldürüldüğünü bildirdi.
Haber Merkezi
Nijerya'da silahlı saldırı: En az 57 ölü
Nijerya'da silahlı bir grubun saldırısı sonucunda bir örgüte mensup en az 57 milisin öldürüldüğü açıklandı.
Dış Haberler
Nijerya'nın kuzey batısındaki Kebbi eyaletinde silahlı bir grubun yasadışı bir örgüte dönük saldırı düzenlediği belirtildi.
Güvenlik kaynakları, saldırıda en az 57 örgüt üyesi milisin öldürüldüğünü bildirdi.