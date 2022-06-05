Nijerya'da kiliseye silahlı saldırı: En az 50 ölü

Nijerya'nın güneybatısındaki Ondo eyaletindeki Owo kasabasında bulunan St Francis Xavier kilisesine düzenlenen silahlı saldırıda en az 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Nijerya'nın alt yasama meclisinde Owo bölgesini temsil eden Adelegbe Timileyin yaptığı açıklamada, kilise rahibinin saldırganlar tarafından kaçırıldığını ve kilisede en az 50 kişinin hayatını kaybettiğini aktarırken, Nijerya basınında yer alan haberlerde, en az 50 cesedin Owo'daki Federal Tıp Merkezi (FMC) ve St. Louis Katolik Hastanesine taşındığı belirtildi.

Eyalet milletvekili Ogunmolasuyi Oluwole, saldırının ardından kiliseyi ve hastaneyi ziyaret ederek, hayatını kaybedenlerin arasında çocukların da olduğunu belirtti.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari yaptığı açıklamada, saldırıyı "iğrenç" olarak nitelendirerek kınadı.

Başkent Abuja'ya yaptığı geziyi yarıda keserek Ondo'ya dönen Ondo Eyalet Valisi Arakunrin Oluwarotimi Akeredolu, "Bu saldırganları yakalamak ve hesap sormak için mevcut her kaynağı kullanacağız" dedi.

Saldırganların kimliği ve amacı henüz bilinmiyor. (İHA)