Nijerya'da gericilerden senatoya 'şeriat ilan edilsin' başvurusu

Yerel basında çıkan haberlere göre Nijerya'daki bir İslami örgüt, ülkenin Senatosuna güneybatı eyaletlerinde şeriat mahkemelerini uygulamaya koymaya çağıran bir not gönderdi. Müslüman Kongresi adlı irticai örgüt, yetkililerin "Müslüman nüfusa hitap etmek" için Yoruba konuşulan bölgelerde şeriatı getirmelerini talep etti.

Şeriat ülkenin batı eyaletlerinde zaten yürürlülükte. Bununla birlikte, Nijerya’nın güneybatısındaki Hıristiyan ve Müslümanların sayısı neredeyse eşit ve bölgede laikliğin korunması ülkede krizin önlenmesinde büyük bir pay taşıyor. 1999'da Nijerya'da şeriatın getirilmesi, Hıristiyan ve Müslüman topluluklar arasında şiddeti ateşledi.

Nijerya anayasası, ülkeyi açıkça laik bir devlet ilan etmese de, hükümetin bir devlet dinini benimsemesini yasaklar ve düşünce özgürlüğü ve vicdan özgürlüğü hakkını garanti eder. Müslüman Kongresi, Şeriat'ın yanı sıra, anayasada cinsel eşitliğin kaldırılması yargı ve yasama özerkliği, "devlet ve toplum destekli polislik" ve yerel yönetim özerkliğine odaklanan değişiklikler önerdi.