Nijerya'da 3 köye silahlı saldırı: 48 ölü

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı bir grubun 3 köye düzenlediği saldırıda 48 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

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Nijerya'nın Zamfara eyaletinde motosikletli silahlı bir grubun 3 köye düzenlediği saldırılarda en az 48 kişi yaşamını yitirdi.

Bakura Bölge Yöneticisi Aminu Suleiman saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Motosikletli silahlı kişiler, 3 köye saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda 48 kişi yaşamını yitirdi ve çok sayıda da yaralı var. Saldırganlar, bir polis devriye aracını yakarak iki güvenlik görevlisini öldürdüler. Çok sayıda ev de ateşe verildi" dedi.

Ülkede, en son 17 Ocak'ta silahlı kişilerin Zamfara eyaletinde düzenlediği baskınlarda 50'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

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Nijerya'da silahlı saldırı: 50 kişi öldü