Nijerya hükümeti: Kilise saldırısında 21 kişi öldü

Nijerya'nın güneybatısındaki Ondo eyaletindeki Owo kasabasında bulunan St Francis Xavier kilisesine silahlı kişiler tarafından dün düzenlenen saldırıda 21 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Saldırıda en az 50 kişinin yaşamını yitirdiğinden endişe edildiği belirtilmişti.

Nijerya hükümeti tarafından bugün yapılan açıklamada, saldırıda aralarında çocukların da olduğu 21 kişinin yaşamını yitirdiği, 40 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Ondo Eyalet Valiliği Sözcüsü Richard Olatunde, silahlı saldırganların ayine katılan ibadet edenlere ateş açmadan önce kilisenin içinde dinamit patlattıklarını belirterek, "Saldırganlar kiliseye bile girmediler, pencerelerden ateş ediyorlardı" dedi. Eyalet hükümeti saldırıda hayatını kaybedenler için 7 günlük yas ilan etti ve bayrağın Ondo'da yarıya indirilmesini emretti.