Nijerya askeri darbe sonrası Nijer'in elektriğini kesti

Nijerya, yaşanan askeri darbe sonrası kuzey komşusu Nijer'in elektriğini kesti.

Yerel basındaki habere göre Nijerya, Nijer'deki askeri yönetime karşı yeni tedbirler aldı. Bu kapsamda Nijerya, kuzey komşusu Nijer'e elektrik sağlamayı durdurdu.

Nijer, elektriğinin yüzde 70'ini Nijerya'dan sağlıyordu.

Nijerya'nın da üye olduğu Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), darbe sonrası Nijer'e yönelik yaptırım kararı almıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Nijerya'da

Öte yandan Afrika turu kapsamında Nijerya'ya gelen İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu tarafından kabul edildi.

Görüşmede Nijer'de yaşanan darbe konusuna değinen Cleverly, hükümetinin, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) kararını ve Tinubu'nun "demokrasi ve istikrarı destekleme konusundaki liderliğini" desteklediğini bildirdi. Cleverly, "Bizim için ulusal çıkar, barışçıl ve müreffeh bir Afrika kıtası görmektir çünkü barış ve güvenlik el ele gider" ifadesini kullandı.

James Cleverly, Nijerya'dan sonra Zambiya'ya geçecek.

Tchiani'den yaptırımlara tepki: İnsanlık dışı

Nijer'de 26 Temmuz'da askeri darbeyle yönetime el koyan Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) lideri Abdurrahman (Ömer) Tchiani, 3 Ağustos bağımsızlık günü dolayısıyla devlet televizyonundan açıklamalarda bulundu.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) Nijer'e yaptırımlarının "yasa dışı, haksız ve insanlık dışı" olduğunu belirten Tchiani, bu yaptırımların Nijer halkını daha da yoksullaştıracağını kaydetti.

Tchiani, bu yaptırımları reddettiklerini dile getirerek ECOWAS'ın tutumunun aşağılayıcı olduğunu vurguladı.

Yaptırımlar nedeniyle gelecek günlerin oldukça zor geçeceğinin altını çizen Tchiani, Nijer halkının bu zorluklar karşısında kararlı bir duruş sergileyeceğini belirtti.

Tchiani, ülkeden ayrılan Fransızlara ilişkin de "Fransız vatandaşlarının Nijer'i terk etmeleri için hiçbir somut gerekçe yok. Onlarla ilgili en ufak bir tehdit bile yoktu" ifadesini kullandı.

İsim vermeden Fransa'nın askeri işbirliklerini askıya almasını eleştiren Tchiani, "Terörle mücadeleye yardım ettiklerini söyleyenler, en ufak bir zorlukta askeri işbirliklerini askıya alıyor" dedi.

Öte yandan ECOWAS adına arabuluculuk yapacağı duyurulan Nijerya İslami İşler Yüksek Konseyi Genel Başkanı (NSCIA) ve Sokoto Sultanı Sa'ad Abubakar, beraberindeki heyetle, Niamey'de çeşitli görüşmeler yaptı.

ECOWAS bir hafta süre vermişti

ECOWAS, 30 Temmuz'da düzenlediği olağanüstü zirvede, darbe yönetimine, Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest kalması ve yeniden görevine dönmesi için bir hafta süre vermişti,

ECOWAS, bu süre zarfında taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale de dahil her seçeneği değerlendireceklerini duyurmuştu.

Askeri müdahale ihtimali, Batı Afrika'daki diğer cunta hükümetlerinin tepkisini çekmişti.

Yönetimde askerlerin olduğu Burkina Faso ve Mali, yayımladıkları ortak bildiride, Nijer'e askeri müdahalenin kendilerine savaş açmak anlamına geldiği konusunda ECOWAS'ı uyarmıştı.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.