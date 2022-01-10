Nihal Bengisu Karaca'dan 'Halktv' ve 'Kabataş' savunması

Kabataş yalanını gündeme getiren isimlerden biri olan Nihal Bengisu Karaca, Halktv'ye konuk olması sonrası gelen eleştirilere yanıt verdi.

Karaca, "Kabataş olayında gelininin dayak yediğini söyleyen Bahçelievler Belediyesi Başkanı Osman Develioğlu’nun sözüne itibar ettiğim ve aktardığım doğrudur. Dünyanın her yerinde bir belediye başkanının ifadesine itibar edilir çünkü" savunmasında bulunurken, "görüntüleri izledim" demediğini söyledi.

Karaca'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bazılarına kötü haber: Geçmişe doğru yapılan araştırmalar Türkiye’nin %65’inin en az bir kere AK Parti'ye ya da başkanlık seçimlerinde Tayyip Bey'e oy verdiğini gösteriyor.

Halk TV’ye çıktım diye önce beni ardından kanalı linç eden memnun muhalifler rövanşist tutumlarını devam ettirmek istiyorlarsa eğer, işleri biraz zor, sıkı hazırlansınlar çünkü belli ki %65 ‘le de kavgayı göze almışlar.

Tabii kısmen daha uyanık olanlar da var:

“Yok biz sana başörtülü olduğun, dindar olduğun, eskiden Erdoğan'ı desteklediğin için karşı çıkmadık ki, Kabataş ve çözüm süreci yüzünden karşı çıktık” diyerek halk düşmanlıklarını ve İslamofobik arızlarını ‘woke’ pelerini altına gizlemeye yelteniyorlar.

Yemezler yahu. Lütfen.

Siz hangi köşe yazarına kanunlar kapsamında suç ya da kabahat kapsamına girmeyen bir tutum yüzünden tam sekiz yıl süren bir tutarlılık testi ve sistematik itibar suikastı yaptınız?

Madem bu vesile ile tekrar gündeme geldi 205. kez söyleyeyim, Kabataş olayında gelininin dayak yediğini söyleyen Bahçelievler Belediyesi Başkanı Osman Develioğlu’nun sözüne itibar ettiğim ve aktardığım doğrudur. Dünyanın her yerinde bir belediye başkanının ifadesine itibar edilir çünkü.

Dünyanın her yerinde mağdurun polis tutanağına geçmiş ifadesi haberdir. İsmet Berkan’ın görüntüleri izlediğini ifade eden sözüne de itibar ederek alıntılayıp retweet ettiğim de doğrudur. Sadece ben değil herkes o dönem Hürriyet gazetesi yazarı olan İsmet Berkan'a itibar etti. Kimse Berkan'ın yalan söyleyeceğini düşünmedi.

Gezi eylemlerine destek veren akademisyen Hale Akay, aktivist Çiğdem Mater, yazar Yıldız Ramazanoğlu Gezi eylemcileriyle beraber Kabataş’a yürüyerek hadiseyi protesto ettiler çünkü polis tutanağından, Develioğlu’nun ifadelerine varana kadar pek çok veri vardı.

Ancak şahsımla ilişkili olarak “Görüntüleri izledim” dediğim, bilinçli ve kasıtlı olarak yalan söylediğim iddia ediliyor. Asıl yalan olan bu. Hem de kuyruklusu. Kabul edilemez bir edep akıl haysiyet yoksunluğu.

“İzledim, gördüm” dediğimi belgeleyin, ispat edin.

Yapmazsanız bu yalanı ortaya atan ve çoğaltanlara karşı artık ben suç duyurusunda bulunacağım.

Hoş şunu da söyleyeyim, Kabataş iddiası ortaya atılmasaydı, Gezi bitmezdi devam ederdi ne güzel hükümeti devirirdik kafasının yeri mahkeme salonu değil tımarhane.