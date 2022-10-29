Nihal Bengisu Karaca’dan Erdoğan'a eleştiri: Hangi çoğulculuktan bahsediyorsunuz?

HaberTürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin “Türkiye Yüzyılı” vizyon belgesini açıklarken yaptığı konuşmada geçen “çoğulculuk” ifadesini eleştirerek; “Partinize inanmış insanların size Ömer adaletini salık vermesine bile tahammül edemediniz, hangi çoğulculuktan bahsediyorsunuz?” dedi.

Nihal Bengisu Karaca, bugünkü yazısında Erdoğan’ın “Türkiye Yüzyılı” konuşmasını değerlendirdi. Söz konusu toplantıya kendisiyle beraber bazı gazetecilerin daha davet edildiğini ancak daha sonra listeden çıkarıldıklarını ileri süren Karaca, “Muhalefetin en radikal yüzleri davet edilmişti, ama eleştirel ya da ılımlı muhalif denilebilecek demokrat ve dindar muhafazakâr kesimde hala itibar gören gazeteciler davet edilmemişti. Sebebi çok basit. Çünkü Ak Parti’nin hazine arazisi gibi etrafını dikenli telle çevirip temellük ettiği muhafazakar kesime söz söyleyebiliyor, sözümüzü iletebiliyoruz. Yaptığımız eleştiriler AK Parti mahallesinden ‘duyuluyor’ ve bu durum da beni AK Parti’deki kraldan çok kralcılar için ‘tehlikeli’ hale getiriyor” diye yazdı.

Erdoğan’ın “Her şeyiyle milli iradenin ürünü yeni bir Anayasayı ülkemize kazandırmak, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun ilk hedeflerinden biridir. Bu yeni Anayasayı; Ülkemizin huzurunu güçlendirecek, milletimizin refahını yükseltecek, hukukun üstünlüğünü, çoğulculuğu, adaleti, hakkaniyeti tahkim edecek, her bir vatandaşımızın özgürlüklerini garanti altına alacak…” ifadesini hatırlatan Karaca, “‘Çoğulculuk’ kelimesini duyunca beni alıyor bir gülme. Yani Beyler, Romalılar, Efendiler sizin nereniz ‘çoğulcu’? Şaka mısınız?” diye yazdı.

Karaca devamında şu eleştirileri getirdi:

“Siz, sizin siyaseti normalleştireceğinize, yasaksız bir Türkiye vaadinize inanmış insanlara tahammül edemediniz. Siz sizinle aynı kültür ve düşünce dünyasından olan insanların size Ömer adaletini salık vermelerine tahmmül edemediniz. Siz, aynı mahalleden geldiğiniz beraber siyaset yaptığınız ve partinize değer katan insanların ‘Otoriterleşmeyelim, demokrat olalım’ demelerine tahammül edemediniz. Siz sizinle aynı değerler dünyasından olan insanların yapıcı düzeltici eleştirilerine tahammül edemeyip sosyal medya trol ve troliçelerini, tetikçi gazetecileri peşlerine taktınız. Eh, işte en son, hedef kitlenize hitap etmekle beraber sizi eleştiren gazetecileri ve yazarları görmeye tahammül edemediniz. O yüzden ‘çoğulculuk’ falan. Lütfen.”