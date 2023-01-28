Niğde'de tur midibüsü devrildi: 1 ölü, 27 yaralı

Niğde'de 2 farklı noktada 2 tur minibüsü devrildi. İlk kaza saat 10.30 sıralarında, Niğde-Kayseri kara yolu Aktaş köyü yakınlarında meydana geldi. DHA'nın haberine göre, Kayseri'ye giden Cuma Asil yönetimindeki tur midibüsü, yan yatarak devrildi. Kazada Ali Levent Seviner (59) yaşamını yitirdi, sürücüyle birlikte 27 kişi ise yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, tedavisinin ardından sürücü Cuma Asil'i gözaltına aldı.

Niğde- Aksaray Gösterli köyü yakınlarında aynı saatlerde Hüseyin Gürbüz yönetimindeki midibüs de bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada, şoför ve rehber ile 3'ü Meksika, 3'ü Kolombiya, 2'si Brezilya, 2'si Bolivya, 1'i Uruguay ve 1'i Arjantin uyruklu 12 turist yaralandı. Yararlılardan 2'si Nevşehir'e, 12'si ise Aksaray'daki hastanelere sevk edildi.

Aksaray yakınlarında meydana gelen kazaya Niğde'ye takviye için Aksaray Belediyesi itfaiye ekipleri de sevk edildi. Yağışın etkisini gösterdiği, gizli buzlanmanın olabileceği değerlendirilen yolda, itfaiye aracı, kaza bölgesine yaklaşırken devrildi ve 6 itfaiye personeli yaralandı. Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiyecilerin hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi.