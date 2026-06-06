Niğde'de sel felaketi: Suya kapılan kadın yaşamını yitirdi

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Niğde'de etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Dolu nedeniyle etraf beyaza bürünürken, sağanak sonucu yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlandı.

Gümüşler beldesinde yağışın ardından 6 kişi ve 3 araç sele kapıldı.

Anadolu Ajansı'na göre, yaralılar sağlık görevlileri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 42 yaşındaki Sabiha Dinçer, kurtarılamadı.

Bölgeye giderek ekiplerden bilgi alan Vali Nedim Akmeşe, "39 araç, 13 iş makinesi ve 216 personelle müdahale edilmiştir. Su tahliye, temizlik ve hasar tespit çalışmaları sürdürülmektedir. Yağış sırasında sele kapılan 6 vatandaşımızdan durumu ağır olan 42 yaşındaki bir vatandaşımız Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmiştir. Bir vatandaşımızın tedavisi devam etmekte olup diğer 4 vatandaşımız tedbiren gözlem altında tutulmaktadır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İçişleri Bakanımızın da başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ilettiğini ifade etmek istiyorum" dedi.