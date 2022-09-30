Niğde'de kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki kadın bıçaklanarak öldürüldü

Niğde'nin Merkez Nar Mahallesi’nde yaşanan olayda, 30 yaşındaki Mehmet B. isimli şahıs, 10 gün önce boşanmak için anlaşmaya vardığı 22 yaşındaki eşi Kiraz B.'yi görüşmek için çağırarak 10 yerinden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Kiraz B. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kiraz B. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan Mehmet B. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)