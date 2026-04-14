Niğde'de iş cinayeti: Üzerine beton pompası düşen işçi öldü
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 14.04.2026 , 18:06
Niğde'de Ata Sanayi Sitesi'ndeki bir inşatta çalışan 49 yaşındaki Cavit K'nin üzerine beton pompası düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Cavit K, sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Cavit K, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Üç ayda 432 işçi öldü
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi verilerine göre, yılın ilk üç ayında 432 iş cinayeti yaşandı.
En çok iş cinayeti inşaat işkolunda meydana geldi. İkinci sırada taşımacılık işkolu yer aldı.
Ölüm nedenleri incelendiğinde, trafik ve servis kazalarının ilk sırada yer aldığı saptandı.
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