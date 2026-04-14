  • soltv-logosoltv-light-logo
  • soltv-logosoltv-dark-logo
  • soltv-logosoltv-dark-logo
  • gelenek-logo

Home

soL Haber'de reklam yok, sadece haber var. Bunu birlikte sürdürüyoruz. Abone olarak desteğinizi gösterin.

ABONE OL

Yükleniyor...

Niğde'de iş cinayeti: Üzerine beton pompası düşen işçi öldü

Niğde Ata Sanayi Sitesi'nde bir inşaatta çalışan Cavit K'nin üzerine beton pompası düştü. Yaralanan Cavit K. kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

soL'a güvenin, algoritmaya müdahale edin. Tek tıkla soL Haber'i Google'da tercih edilen kaynağınız olarak belirleyin.

Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 14.04.2026 , 18:06

Niğde'de Ata Sanayi Sitesi'ndeki bir inşatta çalışan 49 yaşındaki Cavit K'nin üzerine beton pompası düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Cavit K, sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cavit K, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Üç ayda 432 işçi öldü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi verilerine göre, yılın ilk üç ayında 432 iş cinayeti yaşandı.

En çok iş cinayeti inşaat işkolunda meydana geldi. İkinci sırada taşımacılık işkolu yer aldı.

Ölüm nedenleri incelendiğinde, trafik ve servis kazalarının ilk sırada yer aldığı saptandı.

İLGİLİ HABER

İSİG Meclisi: Üç ayda 432 işçi çalışırken hayatını kaybetti

Haber Merkezi

soL YZ Beta, soL’un geliştirdiği ve soL arşiviyle çalışan bir yapay zeka robotudur. Kullanımı, soL abonelerine açıktır.