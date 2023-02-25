Niğde'de 5,3 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, saat 13.27'de merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

Mersin’de de hissedilen deprem sonrası panikleyen yurttaşlar ev ve işyerlerinden sokağa çıktı.

Depremin merkez üssünde yıkımın yaşanmadığını aktaran Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz, "Herhangi bir hasar yok. Ufak tefek çatlaklar bulunuyor. AFAD ekiplerinin taraması sürüyor." dedi. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise "Maraş depremi sonrasında ağır ve orta hasarlı hale gelen binalardan uzak durun" uyarısı yaptı.

'Endişe edilecek bir deprem değil'

Sarsıntının ardından NTV'ye konuşan yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz depremi şu sözlerle yorumladı: "Burası 200 kilometrelik Tuzgölü fay sisteminin güney ucunda. 7,7 ve 7,6'lık depremlerden sonra Türkiye'deki bütün fayların dengelerinde bir değişim var. Özellikle orta Anadolu ve doğu Anadolu olmak üzere. Çok endişe edilecek bir depremin öncüsü olması gibi bir durum olduğunu düşünmüyorum. Bağımsız bir deprem gibi duruyor."

AFAD: Bağımsız bir deprem

AFAD Deprem Risk Azaltma genel Müdürü Orhan Tatar da konuyla ilgili açıklama yaparak, Niğde depreminin "bağımsız bir deprem" olduğunu söyledi. Tatar ayrıca, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından şimdiye kadar 9 bin 470 artçı sarsıntı meydana geldiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, Niğde'deki depreme ilişkin açıklamasında "Ekiplerimiz sahada, hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Şu an için olumsuz bir durum bulunmamaktadır" diye konuştu.