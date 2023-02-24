Niğde'de 500'e yakın konut ve işyeri ağır hasarlı: 'Bize kimse yol göstermiyor, ortada kaldık'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde ağır hasar alan Niğde’nin bazı mahallelerinde parti yöneticileriyle birlikte incelemelerde bulundu.

Çayır Mahallesi’ndeki Cumhuriyet Bulvarı’nın iki yönlü olarak, binaların tamamına yakının ağır hasar aldığı Çayır Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı’nda ve orta ve ağır hasar alan diğer bölgelerinde depremzede inceleme yapan Gürer, depremzedelerin sorun ve taleplerini dinledi.

'Eve giremiyoruz, psikolojimiz bozuldu'

Niğde’de ağır hasar alan binalarına gideremedikleri için spor salonunda kaldıklarını söyleyen bir depremzede, “Eve giremiyoruz, psikolojimiz bozuldu. Gündüz korkarak girebilsek de geçe evimize girmemiz mümkün olmuyor. Seçim zamamın kapı kapı gezip oy isteyenler, 17 gündür ne geldi ne de gitti. Bu nasıl bir haksızlık, bu nasıl bir adaletsizlik?” diyerek, yetkililerin ilgisizliğine tepki gösterdi.

Sokakta kaldıklarını, yağmur ve karın altında çocuklarıyla birlikte yaşam savaşı verdiklerini anlatan bir kadın depremzede ise “Belediyeyi arıyoruz, diğer kurumları arıyoruz kimse bize bir yol göstermiyor, illa ki birinin ölmesi mi gerekiyor?” ifadelerini kullandı.

'Kalorifer peteğini satarak ödeyeceğiz'

Cumhuriyet Bulvarı Sülün Apartmanı sakinleri de ağır hasar gören evlerinden taşınmalarına izin verildiğini bu süreçte sadece Niğde Belediyesi’nden asansör hizmeti aldıklarını bunun dışından hiçbir kurum ve kişinin kendilerine bir yardım elini uzatmadığını ifade etti.

Bir an önce Niğde’nin de afet bölgesine dahil edilmesini isteyen başka bir depremzede ise “Eşten, dosttan borç para bulup taşınma işlemlerini yaptırıyoruz. Taşıma ücretini kalorifer peteğini satarak ödeyeceğiz. Devletin hiçbir imkanından faydalanamadık” diye konuştu.

'Rant peşinde koşanlar her yere ruhsat verdi'

Kahramanmaraş depremiyle Niğde’deki binaların bazılarının oturulmaz hale geldiğini anlatan bir kadın depremzede de “Alt zemin desteği düzgün olsaydı bu sıkıntılar yaşanmazdı. Biz de depremden etkilendik, neden kimse bizin durumumuzu sormuyor? Abimin evi yıkıldı, bir daha alamaz. İmar Bakanlığının, devletin en üst kademelerinin Niğde’nin durumundan haberi olduğunu düşünmüyoruz. Kişisel rant peşinde koşanlar her yere ruhsat vererek, Niğde’yi bu hale getirdiler. Niğde’nin afet bölgesi kapsamına alınmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Niğde’nin en ağır hasarının meydana geldiği Cumhuriyet Bulvarı’ndaki bazı dükkânların altına depolara geçmek için betonların kesilip merdiven konulduğu yönündeki iddialar olduğunu ileri süren başka bir depremzede ise “Günlerden buradayız, ‘sizin haliniz nedir’ diye yetkililerden soran olmadı. Biz de bu memleketin insanıyız. Ben 60 yaşındayım, 20 senedir oturduğu ev ağır hasar aldı. Hiç mi Niğde’nin bürokratı, insan sevgisi taşıyan bir yöneticisi yok? Biz burada çok perişan olduk” ifadelerini kullandı.

'Niğde Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilmeli'

Depremzedelerin sorunlarını dinleyen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de Kahramanmaraş ve Hatay’da meydana gelen depremlerin Niğde’yi de doğrudan etkilediğini ifade etti. Gürer, “Evleri hasar görev vatandaşlar doğal olarak taşınmaya başladı. Kendilerine bir yol yöntem de belirtilmiyor. Niğde mutlak surette afet bölgesi kapsamına alınmalıdır Niğde Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilmelidir” diye konuştu.

Niğde’de biri Tuz Gölü, diğeri Ecemiş olmak üzere iki fay hattının bulunduğuna dikkat çeken Gürer, “Niğde’nin deprem kuşağında olmadığı söylenirdi ancak Kahramanmaraş ve Hatay depremi gösterdi ki Niğde, çevre illerdeki depremlerde bile ciddi şekilde sallanıyor ve binalar ağır hasar alabiliyor. O nedenle bir an önce Niğde’nin deprem güvenliği ile risk raporunun hazırlanması gerekiyor” diye konuşu.

'Çok sayıda ev hasarlı, çok sayıda esnaf dükkânlarını boşaltmak zorunda kaldı'

Niğde’nin önemli bir bölümünün yeniden kontrol edilmesi gerektiğine değinen Ömer Fethi Gürer şöyle konuştu:

"Deprem sonrası Niğde Valisi ve Belediye Başkanı ile görüştüm. AFAD ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bölgede incelemeleri sürdürüyor. Ağır hasarlı ve orta hasarlı yapılar belirleniyor. Niğde Valisi Osmaniye’de koordinatör vali olarak görev yapıyor.

Mutlak surette kapsamlı olarak ciddi bir şekilde kontrollerinin yapılması gerekiyor. Niğde’de depremden büyük zararlar almaktan kıl payı kurtuldu desek yeridir. Çok sayıda ev hasarlı ve çok sayıda esnaf işyeri hasar aldığı için yıllardır kullandığı dükkânlarını boşaltmak zorunda kalmış durumdalar. Gördüğüm binalarda kirişler kırılmak üzere. Birden çok yapının yıkılması gerekiyor. Kira yardımı sağlanıp mağdur olanların desteklenmesi zorunludur. Doğrudan etkilenen esnafın borçları ertelenmelidir. Vatandaş hasarlı evini zor koşullarda almıştı. Şimdi evlerini terk etmek zorunda kalıyorlar. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Çaresizler. Devlet elini uzatsın istiyor ve bekliyorlar."