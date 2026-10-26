Nida Seramik’te 150’ye yakın işçi aylardır maaşsız: Fabrika durdu, muhatap ortada yok

Eskişehir’de eski Toprak Seramik kampüsünde faaliyet gösteren Nida Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de çalışan yaklaşık 150 işçi, aylardır maaşlarını ve fazla mesai ücretlerini alamıyor. Üretimin tümüyle durduğu fabrikada işçiler, alacakları ödenmeden işten çıkmak zorunda bırakıldı.

Ücretsiz izne çıkarılanlar ise kira ve fatura borçlarının altında eziliyor.

Maaş krizi baştan beri vardı

Patronların Ensesindeyiz (PE) Ağı temsilcileriyle bir araya gelen işçiler, fabrikanın yaklaşık bir buçuk yıl önce üretime başladığını, ödemelerin ilk günden itibaren düzensiz yapıldığını anlattı. Üretimin tamamen durmasına giden süreçte maaş alacakları aylar boyunca birikti.

Sorun yalnızca halen çalışanlarla sınırlı değil. Önceki aylarda işten ayrılan işçilerin de geçmişe dönük ücret ve mesai alacakları ödenmedi. Fabrikanın sosyal medyadaki iş ilanlarının altına yorum yazan eski çalışanlar da benzer maaş sorunlarını yaşadıklarını dile getiriyor.

Nida Seramik'in yakın zamanda konkordato ilan eden Uşak Seramik yönetimiyle doğrudan bağlantısı olduğu ve iki şirket arasında finansal ve operasyonel iş birliğinin sürdüğü belirtiliyor. İşçilerin tüm resmi SGK girişleri Nida Seramik üzerinden yapılmış olsa da şirket, sahada aylarca Uşak Seramik ile ticari ve yönetimsel ortaklığıyla öne çıktı.

Aylardır maaş alamayan işçiler, alacaklarını talep edebilecekleri tek bir yetkiliyle bile karşılaşamıyor.

Tek sahip Ahmet Mandıracı

Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre 9 Ekim’de Nida Seramik’te hisse devri gerçekleşti. Şirkette halihazırda yüzde 30 paya sahip olan ortak Ahmet Mandıracı, diğer hissedarın yüzde 70’lik payının tamamını devraldı ve şirketin tek sahibi ve tek yöneticisi oldu.

Bu hamleyle, fabrikanın borçları nedeniyle başka bir seramik firmasıyla ortaklık kurulmasının ya da şirketin tümüyle devredilmesinin planlandığı düşünülüyor.

Fabrika yönetimi ise Uşak Seramik’in konkordato sürecinden etkilendiklerini ve şu an nakit sıkışıklığı yaşadıklarını savundu. Öncelikli hedeflerinin, başka bir firmayla ortaklık ya da devir sürecini tamamlayıp yeniden üretime geçmek olduğunu belirten yönetim, ay sonuna kadar işçilerin biriken tüm alacaklarını kapatacaklarını öne sürdü.

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Muhatap bulunamıyor, arabuluculuk sonuçsuz

PE Ağı’nda toplanan Nida Seramik işçileri bir toplantı yaptı. PE avukatı Mehmet Ali Ata, resmi muhataplara ve fabrika yetkililerine kurumsal düzeyde temas kurmaya çalıştıklarını ancak bugüne kadar kimseye ulaşamadıklarını söyledi. Arabuluculuğa başvuran işçiler de arabulucunun tüm çabasına rağmen müzakere için masaya kimsenin gelmediğini aktardı.

İş Kanunu’nun 6. maddesine göre şirket hisselerinin el değiştirmesi ya da fabrikanın başka bir firmaya devredilmesi, işçi alacaklarını ortadan kaldırmıyor. Yasa, devralan yeni yönetimi devir tarihinden önce doğan tüm işçi borçlarından doğrudan ve müteselsilen sorumlu tutuyor. Bu nedenle yönetimin “ay sonuna kadar ödeme” vaadinin bir an önce somut ve resmi bir taahhüde dönüştürülmesi gerekiyor.

Emeklerinin üzerine yatılmasına izin vermeyeceklerini söyleyen Nida Seramik işçileri, alacaklarını tahsil etmek için hem hukuki yollara başvuracaklarını hem de meydanlarda seslerini duyurmayı sürdüreceklerini açıkladı.

NİDA SERAMİK'TE İŞÇİLER AYLARDIR MAAŞ ALAMIYOR Eskişehir’de Nida Seramik’te çalışan 150’ye yakın işçi, aylardır maaş ve fazla mesai ücretlerini alamıyor👇 https://t.co/B65XCznn7R Üretimin durduğu fabrikada ücretsiz izne zorlanan ve alacakları ödenmeyen işçiler muhatap bulamıyor. Hisse devri ve konkordato gerekçelerinin arkasına sığınan yönetime karşı işçiler, Patronların Ensesindeyiz Ağı’nda bir araya geldi: 📢"Emeğimizin üzerine yatılmasına izin vermeyeceğiz" — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) October 23, 2026

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