NHKM'den İsrail Cumhurbaşkanı'na tepki: Arsızlıklarınıza son vereceğiz

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Türkiye ziyaretinde görüşmeler sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptıkları ortak basın açıklamasında, Nâzım Hikmet'in "Yaşamaya Dair" şiirinden bir bölüm okudu.

Herzog'un, Erdoğan'ın da zaman zaman alıntı yaptığını söylediği komünist şairin dizelerini kullanması üzerine Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, bunu "arsızlık" olarak nitelendirdiği bir açıklama yaptı.

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Egemenlerin arsızlaştığı bir çağdayız / Bilinsin ki kapatacağız o çağı

Zeytin ağaçları sökmekte ustalaşanlar, Nâzım'ın "yetmişinde bile zeytin dikmeye" çağırdığı şiirini okuyorlar!

Yaşama sevinci ile bezeli bu daveti, her kelimesine ölüme meydan okuyan bir mücadele azminin renk çaldığı bu güzelim "Yaşamaya Dair" şiirini kendilerine malzeme görecek kadar arsızlaştılar. Kendi coğrafyalarında yoksul kanıyla beslenerek hayatta kalanlara bir çift sözümüz var:

Biz diplomasiden anlarız ama diplomatik konuşmayı sevmeyiz.

Bilin ki:

Kozmosun kardeşliği için ömrünü, sanatını sosyalizm mücadelesine adayan komünist şairin sözlerini, sizin gibi, zulmetmeyi ilke edinmiş egemenlerin ağızlarına alması, bize dert oluyor.

Bu sefil, çirkin, sahtekâr, aşağılık düzeninizi, bu rezil sermaye düzenini mutlaka alt edeceğiz, arsızlıklarınıza son vereceğiz.

Bu Nâzım'la ortak sözümüz de size dert olsun.

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi