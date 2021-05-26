NHKM’den Çevrimiçi Klasik Müzik Atölyesi

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası’nda başkemancılık yapan Yusuf Yalçın’ın gerçekleştirileceği klasik müzik atölyesi, klasik müzik ile ilgili bilinen yanlışlardan, yapısal özelliklerine, bir üretim alanı olarak kökenlerinden günümüze kadar tarihsel ve toplumsal gelişimi çerçevesinde ele alınacaktır.

Ayrıca belirli besteciler ve eserleri üzerinden müziğin biçimi, içeriği ve anlamı üzerine özellikle durulacak, dinleme yöntemleri ve tavsiyeleriyle tamamlanacaktır. Klasik müzik atölyesi herkese açıktır.

4 oturum sürecek olan atölye çalışması Cumartesi günleri 19:30 – 21:00 saatleri arasında gerçekleşecektir.

Bilgi için: [email protected] - 0216 414 22 39