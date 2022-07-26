NHKM'de 'Aynı Göğün Altında, Aynı Denizin Etrafında' sergisi

İstanbul Nâzım Hikmet Kültür Merkezi (NHKM) Yunanistan’dan ve Türkiye’den sanatçıların eserlerinin sergileneceği “Aynı Göğün Altında, Aynı Denizin Etrafında” başlıklı grup sergisine ev sahipliği yapıyor.

27 Temmuz saat 20.00’de açılışı yapılacak olan sergi 21 Ağustos’a kadar ziyaret edilebilir.

Selanik ve Kuzey Yunanistan’da yaşayan sanatçılardan oluşan FireArt Sanat Kolektifi ile Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nin işbirliği ile gerçekleşecek sergiye katılan sanatçılar ortak bir eylem ve duygu ile mevcut sömürü düzenine karşı mücadele etmek, barış içinde yaşanacak bir geleceği inşa etmek üzere bir araya gelerek eserlerini bu amaç doğrultusunda üretiyorlar. 22 sanatçının yer alacağı sergi aynı zamanda iki halkın sanat aracılığı ile dayanışmasını da vurguluyor.

İstanbul’da ilk ayağı yapılacak olan sergi, ardından Selanik ve Münih’de devam edecek.