'NHKM, Nâzım'ın Partisi ile 1 Mayıs'ta Maltepe'de!'

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, 1 Mayıs'a Nâzım'ın partisiyle, TKP ile katılacağını duyuran bir açıklama yaptı.

NHKM'den yapılan açıklamada, "1 Mayıs’ta TKP kortejinde, Nâzım Hikmet Kültür Merkezi pankartının arkasında buluşalım. İşçi sınıfının şalteri atınca neler yapabileceğini beraberce gösterelim. Yeni bir başlangıç için omuz omuza verelim, örgütlenelim" denildi.

Açıklama şöyle:

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, 1 Mayıs'ta Nâzım'ın partisi ile Maltepe'de!

BUGÜNLERİN HESABINI SORACAĞIZ

BU DÜZENİ MUTLAKA YIKACAĞIZ!

Adaletsiz ve acımasız bir düzen hüküm sürüyor dünyada ve ülkemizde.

Küçük bir azınlığın zenginliklerin çoğunluğuna el koyduğu, insan hayatının ve doğal yaşamın o küçük azınlığın çıkarları için hiçe sayıldığı bir düzen.

Savaşları, ırkçılığı, hırsızlığı, yobazlığı, baskı ve zorbalığı hak sayan bir düzen.

Bugün geçinemiyorsak,

Sefalet içindeysek,

Tehdit altındaysa kadınlar, çocuklar, insan ve doğa,

Emekçilerin yüzü gülmez hâle gelmişse,

Bilelim ki sömürü düzenidir tüm bunlara sebep!

Ekmeğimizi kazanmak, hakkımız olanı almak, insanca yaşamak, yarınlara umutla bakabilmek, doğayla barışık, kardeşçe yan yana durabilmek için bu düzenden kurtulmalıyız.

Ayağa kalkmalı, yan yana gelmeli, emekçilerin sesini ve gücünü dosta düşmana göstermeliyiz. Bilelim ki bu karanlığı geriletecek olan tek güç biz emekçilerin ellerindedir. Bilelim ki sadece işçi ve emekçilerin örgütlü gücü bu yağma ve sömürüye son verecektir.

Türkiye Komünist Partisi 1 Mayıs 2022 günü tüm işçi ve emekçileri alanlarda sesini yükseltmeye, eşitlik ve özgürlük bayrağı altında birlik olmaya çağırıyor.

1 Mayıs’ta TKP kortejinde, Nâzım Hikmet Kültür Merkezi pankartının arkasında buluşalım. İşçi sınıfının şalteri atınca neler yapabileceğini beraberce gösterelim. Yeni bir başlangıç için omuz omuza verelim, örgütlenelim.

Yaşasın 1 Mayıs!

Yaşasın işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışması!

İletişim için: 0555 404 41 22