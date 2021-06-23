NHKM - İzmir Çocuk Yaz Kampları'na kayıtlar başladı

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi - İzmir Çocuk Atölyeleri tarafından düzenlenen Karaburun Çocuk Bilim Kampı dördüncü kez çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor.

9-12 yaş aralığındaki çocukların yanlarında en az bir ebeveynle birlikte katılabilecekleri Bilim Kampı'nın programı, eğlenceli bilim etkinlikleri ve bilimsel düşüncenin temellerini atacak bir içerikle hazırlanıyor.

9-13 Ağustos tarihleri için açılan kamp dönemine ait kontenjanın kısa sürede dolması üzerine 16-20 Ağustos tarihleri için bir dönem daha açıldı. Yeni kayıtlar bu dönem için yapılmaya devam ediyor.

4 gün 4 gece sürecek olan Bilim Kampı'nda, çocuklar, Astronomi Atölyesi, Evrim Atölyesi, Uygarlık Tarihi ve Ritim Atölyesi ana başlıklarında toplam 14 sunum ve etkinliğe katılacaklar.

Ayrıca Şubadap Müzik topluluğu da Bilim Kampı'na destek olarak kamp katılımcıları için küçük bir konser verecek.

Bu yıl ilk kez Sanat Kampı da düzenleniyor

NHKM - İzmir Çocuk Atölyeleri bu yıl Bilim Kampı'nın yanı sıra bir de Sanat Kampı düzenleyecek.

7-11 yaş aralığındaki çocukların katılabileceği Sanat Kampı, 26-30 Temmuz tarihleri arasında yine Karaburun Dolungaz’da Şirin Baba kamp tesislerinde yapılacak.

Fotoğraf Atölyesi, Yaratıcı Düşünme, Ritim Atölyesi, Seramik gibi sanatın farklı alanlarından atölye çalışmalarına katılan çocukların hem estetik deneyimlerinin zenginleşmesi hem de kendilerini sanat yoluyla ifade etmeleri amaçlanıyor.



NHKM - İzmir tarafından yapılan açıklamada, Çocuk Atölyeleri tarafından organize edilen kamp çalışmalarında her biri alanında deneyimli eğitmenlerin görev alacağı belirtiliyor.

Kamp programları hakkında gün gün ayrıntılı bilgi almak ve katılım başvurusunda bulunmak için NHKM - İzmir sitesi ziyaret edilebilir.