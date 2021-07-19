'Nezaket' yorumundan 'Erdoğan'a hakaret' çıkardılar

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabı üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan CHP Mersin Mezitli İlçe Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, savcılıkça alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliye çıkışında açıklama yapan Tuncer, “Nezaket demek suç oldu” dedi.

Serbest bırakılmasının ardından gazetecilere açıklama yapan Tuncer, CHP Mezitli ilçe binasına giderken bir polis aracı tarafından önü kesilerek durdurulduğunu ve gözaltına alındığını anlattı.

Gözaltı gerekçesi olarak gösterilen paylaşımında CHP genel merkezinin bir videosunu sadece "Nezaket" yazarak paylaştığını aktaran Tuncer, hakkında yakalanma kararı çıkarıldığını ancak evine gelen bir tebligat olmadığını anlattı.

ANKA'nın haberine göre Tuncer’in, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’in Rize gezisi sırasında çıkan olayların ardından Erdoğan’ın “Gelin hanım memleketim Rize’ye gitti. Gelin hanıma memleketim Rize’de çok ileriye gitmeden çok iyi bir ders verdiler” şeklindeki sözlerine CHP Genel Merkezi tarafından verilen tepkilere destek olmak amacıyla kendi sosyal medya hesabından “Nezaket” yorumu yapmasının, “Cumhurbaşkanına hakaret” olarak değerlendirildiği belirtildi.